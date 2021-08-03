在美國 定居後，早餐幾乎千篇一律的麵包、麥片粥，久違的家鄉味成了我揮之不去的思念。

上世紀六、七○年代，人們普遍低收入 ，類似於我們這些大學畢業後在國家單位工作 的人，月入約人民幣六十元，而青年工人三年學徒滿師後，每月僅三十六元，由於十幾年不漲工資，民間曾有「三十六元萬歲」一說。為填飽肚皮，價廉物美的大餅、油條、粢飯、豆漿便廣受平頭百姓的青睞，被上海人稱之為「早餐四大金剛」。

當年的油條僅有兩根手指纏在一起般的粗細，長約一尺，分為剛炸好的和老油條兩種，後者是將冷油條回鍋再炸一遍，口感硬脆有嚼勁，深受牙口好的吃客喜愛。大餅分為長條形的甜大餅和圓形的芝麻鹹大餅。

上海人喜歡把大餅和油條裹在一起吃，稱之為一副，即大餅中間捲著拗成幾段的油條；一口咬下去，中心油酥香脆，外層乾鬆毫不油膩，適合時間緊迫的上班族捏在手中邊走邊吃。記憶中，當年鹹大餅三分一個，甜大餅四分一個，再附上一兩糧票；油條四分一根，糧票半兩。這在全國各地絕無僅有的半兩，曾經淪為其他城市居民茶餘飯後，挖苦上海人小家子氣的笑料。

當年上海的大餅攤遍及市區，攤主多為外地來滬落腳謀生的貧苦鄉下人；他們選擇人口密集且比較寬敞的里弄設攤。我家弄口旁邊就有來自蘇北農村的一家子，攤主拖兒帶女在鐵門旁搭建小木屋，兩個大煤油桶砌成爐竈，門板及晚上睡覺的鋪板，在起床後卸下當作擀面板。

為趕早市，天濛濛亮攤主就開始做準備工作，年幼的孩子坐在小板凳上，拉著木製的風箱為爐竈鼓風，父母在案板上揉麵。一般六時左右準備就緒，油條下鍋煎成金黃，整齊排在鐵絲編的簍子裡，簍子下面是個回收油的容器。此時，大餅貼在爐膛內壁烘烤，不一會兒便飄出濃香，居民提著籃子端著淘米籮筐，在瀰漫著油霧的熱氣中迎來上海的晨曦。

除了大餅油條，熱豆漿也深受上海人的喜愛。坐在圍著厚帆布擋風的小食攤上，來一碗熱氣騰騰的豆漿，是愉快的享受，特別是寒冷的秋冬時節。

豆漿分為淡、鹹、甜三種，每碗價格分別為三分、四分、五分，其中鹹豆漿是我的最愛。攤主先在大海碗放入切成小塊的回鍋老油條，再扔進一把小蝦皮和剁成細碎的榨菜丁，然後以味精、細鹽等調味，澆上少許的紅油；當熱豆漿猛地沖下去，伴著一陣吱吱聲，碗中的食材此起彼伏，香氣撲鼻。接著再灑把碧綠的蔥花，與剛浮起的滴滴紅油形成恰到好處的紅配綠，真是色香味俱佳。

至於結實而耐飢的粢飯糰都是現賣現做的。攤主大清早便將剛煮熟的糯米與大米混合，裝入二尺深的圓形木製飯桶，桶外裹著保暖的厚棉套。只見攤主左手一塊白棉布，右手抓團米飯先在布上摁平，再放入半根油條，加少許白糖，然後用布裹緊，以軟硬功夫不斷拿捏，捏出結實不散、咬下去又軟鬆的橢球。

當年在我上班換公交車的站點附近，就有一家賣粢飯糰、糯米糕的小店，店內非常乾淨，在糧票斤斤計較的年代，飯糰的分量很到位，所以只要有足夠的換車時間，我就順道光顧。經常遇到同事，我們接過燙手的粢飯糰，一邊啃一邊趕去公交車站，這種邊走邊啃的吃相似乎有失大雅，但也成為上班族清晨趕車的一道風景線。

除了四大金剛，另一種最受普通百姓歡迎的早點便是生煎饅頭，由於等候時間較長，上班族一般都是周末享用。離我家僅百米之遙便是當年遠近聞名的吳苑生煎，皮薄肉餡多汁，幾乎每天食客盈門。

當年吳苑位於兩條繁忙馬路的轉角，市口非常優越；店堂寬約三開間的門面，生煎製作區四、五位師傅一字排開，管機器和麵、拌餡、擀皮、包生煎的，最具特色便是下鍋煎的。兩個直徑約一米的平底煎鍋放在沿街，生煎整齊排列鍋內，先後加油加水，木鍋蓋邊冒著熱氣，師傅不停用鍋鏟敲打鍋沿噹噹響，油煎的香味四溢。

店堂內人頭濟濟，滿口吳儂軟語的跑堂肩上搭塊擦桌布，在人氣和熱氣瀰漫的空間大聲嚷道：「哎呀麼來哉！倷么，膩兩，勒浪該只鑊子裡；里倷么，煞兩，勒浪拐只鑊子裡。」（蘇州話：馬上就好啦，您是二兩，在這只煎鍋；他是三兩，在那只煎鍋）。

其實在那個清貧年代，上海人最價廉物美的早餐要數泡飯加醬菜；隔夜冷飯放在小鍋加水燒滾後，蓋上蓋子燜幾分鐘便成爽口的泡飯，再配上一小碟醬瓜、大頭菜或腐乳，真是絕配。如果隔夜飯留有鍋巴，那味道更加香脆。泡飯充飢省時又省錢，屬於精打細算過日子老上海的早餐首選。

隨著上海城市發展，路邊攤現已銷蹤匿跡，吳苑生煎原址被畫入汽車商城，但當年充滿著人間煙火的氣氛卻依舊令我懷念。