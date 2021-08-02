上世紀六○年代末，我被分配到距離廣州約二十公里的黃埔港工作。當時黃埔與市內之間的交通甚差，只有一條雙向單車道的公路相連，因此經常堵車。公交車也只有一條黃埔線，車體小、班次少，半小時才發一趟車。從黃埔到廣州一般約需兩個小時，尤其是每天的下班時段，黃埔總站排起長長的候車人龍，令人望而生畏。

幾年後，黃埔正式成為廣州市的一區，埔穗之間又開通了一條公路，黃埔線公交車改名為三十三路車，除了加密發車班次，車輛全換成由一個轉盤連結兩個長車廂的「大通道」，載客量翻了兩倍以上。埔穗之間的交通狀況因此有了些許改善。

改革開放後，隨著經濟與城建的發展，原來埔穗之間的兩條公路，都相繼擴寬為六車道的主幹馬路。來往於埔穗之間的國營或民營公交車線路也不斷增多。但由於馬路的建設遠不上車輛增加，雖然人們坐車問題基本解決，但路上堵車現象卻愈來愈嚴重。

九○年代初，我調去廣州港屬下的貨運總公司，公司總部在愛群大廈的隔鄰，因此常要在黃埔與市內來回奔走。那時廣州市的堵車現象已令人談虎色變，為了避開繁忙路段的擁擠，我一般搭沿著珠江北岸行駛、中途橫穿二沙島的公交車，再在天河轉車回黃埔。此線路較少十字路口與堵車，且能飽覽百看不厭的沿江景色。

不過，真正能既不堵車又省時的，是來往廣州與黃埔之間的水上巴士。雖然票價較高，但好處甚多：一是暢通無阻，二是快捷舒適，還能在珠江上悠然飽覽廣州兩岸風光，那可是一幅百看不厭的風情畫。

從魚珠登輪出發，首先映入眼簾的是長洲島黃埔軍校舊址；江邊的綠樹叢中，掩映著軍校大門、校本部大樓、孫中山舊居等建築物，半山上的孫中山紀念銅像在陽光下熠熠生輝。水上巴士破浪西行，兩岸也景移物換，江心島上翠綠的芭蕉和暗綠的荔枝樹參差而立，水邊葦草青青，綠意盈盈一片靜謐。

逐漸地，圍堤變成碼頭，工廠取代綠樹，設備的轟鳴驅走了田園的寧靜；當水上巴士穿過如豎琴橫江的海印橋，便進入繁華的市區。只見江面上座座橋梁像彩虹飛架，兩岸高樓大廈雨後春筍般矗立，馬路上車水馬龍，大街上人來人往。從此，乘坐水上巴士便成為我來往埔穗之間的首選交通工具。

進入二十一世紀，黃埔與廣州市區之間開通地鐵 。廣州地鐵五號線西起荔灣區 的滘口站，東止於黃埔區的文沖站，日載客量最高達到六十萬。從我家附近的大沙地站上車，四十分鐘就能到達廣州市區，還能轉乘其他地鐵線去市內任何地方，方便快捷又舒適。