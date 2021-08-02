《老照片說故事》漂亮的篾籃

禮品籃。

防疫 期間每日宅在家中，茶餘飯後整理起舊日的老相冊。一張張人和物的留影令我跨越時空，憶起許多舊事。望著那幾張精緻的紅漆篾籃照片，彷彿身處故鄉皖南山村。

一張是禮品盒，在節慶、婚嫁喜事時，專門用來奉送禮物的。記得我八歲開始，每年端午 、中秋、春節前，母親就要拿出幾只禮品盒，裝進鹹魚臘鴨、麵條、糕點、布匹等物，請媒人帶路，雇人挑到訂好親的嫂子家，這叫「送三節」。那時山村都是早婚，其實哥哥才十歲出頭，父親早逝，母親要照顧年老的叔婆、年幼的哥哥和我，多麽不易；唯一的希望是哥哥成家，嫂子早進門。

内戰結束，新政府成立的前一年，哥哥僅十幾歲就要結婚了。嫂子父親常年在嘉興、重慶做油漆生意，嫂子母親有病常就醫，弟弟又要上學，一家人住在浙江嘉興。

母親賣掉兩畝田籌集婚事費用，磨麵、碾米，雇人挑到離家三十里的新安江深渡港口，還在親友家搜集多隻紅漆篾籃禮品盒，裝上豐盛的禮品，從水路運往杭州、再轉到嘉興。自己帶著哥哥乘杭徽公路的汽車 ，去到杭州。因爲嘉興與杭州靠近，就委託在杭州的表哥租了房子，終於順利辦了婚事。兩個月後，嫂子回到故鄉，我們家擺了大宴席，鄉鄰、親友濟濟一堂。席間觥籌交錯、歡聲笑語，那是我家多年來最高興的一天。

嫂子賢惠又聰明能幹，既苦學農活，還擅長女紅，寫一手好字；那時全家的鞋子、毛衣都出自她手。母親有了得力的助手，家裡從此有了歡樂，更不說以後兒孫發展得好了。如今我望著這漂亮的篾籃照片，心想母親一次次用它辛苦送禮，十分值得啊。

另一張是祭祀籃。清明節、中元節、重陽節、除夕是傳統的四大祭祖節日，除了重陽節的三節，我全程參加。

三節各有特色。清明節製作金銀袋，按規格寫上先人名字，裝入錫紙摺叠的元寶、紙錢；用粘米粉蒸圓子和米粿、做魚肉等菜；上墳還要除草、培土、在墳頭塞紙，俗稱「掛紙」。中元節除備金銀袋、魚肉菜、香紙外，還要蒸米粉發糕、白麵饅頭，俗稱做「七月半」。除夕前祭祖名爲「封歲」，不做金銀袋，但魚肉菜十分豐盛，香紙、還有冥幣，稱「送錢糧」。

每次祭祀都是我和嫂子去，我拎著祭祀籃，嫂子背著香紙袋，都是母親精心準備好的。我家的上代亡人，分葬在幾個山頭，因懷抱虔誠的心，翻山越嶺也不覺累，幾十年過去，我仍覺得那是有意義的事。