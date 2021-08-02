回顧台大夜間部（下）

第二位是瑞士裔的美籍女士，她從不教文法。一登上講台就嚴令學生闔上課本，然後她獨白約五分鐘，強迫我們傾聽，訓練我們的聽力；俟她講畢，才要我們參照課文答覆問題，訓練我們會話能力。如此反覆練習，我感覺無論聽與講都有顯著進步。可惜她只教了一學期，便因在美軍顧問團工作的夫婿任滿輪調，隨夫返美。第三位是一個男性老教授。他側重文法，偶講課文，幾無會話。每每回顧這段學習法文的過程，始終認為如果那兩年全由瑞士裔的女老師任教，我的法文如今不致全部歸零。

一九七〇年初，我在夜間部將近修完一半的課程，忽奉令調職，任務陡然加重，我立即面臨休學的問題。好在當時陸軍總部尚位於舊營區（今中正紀念堂），與台大校總區相距僅一刻鐘車程，我下午五時下班後，仍有餘裕上課，於是決定暑假再辦理休學。

當年六月底，我順利完成第五學期的課程，保持兩年半全勤紀錄以及優等學業成績，連續五度獲頒全班第一名的書卷獎。一九七二年夏，我申請復學獲准，但班上同學皆換了新面孔。同時，陸軍總部也遷至桃園龍潭新營區，下班後去台大上課不易，所幸于總司令樂見幹部進修，允許我在不影響公務之原則下，下午得酌情提前下班。

第三學年之「英國 文學史」由新任系主任顔元叔博士擔任。他有一晚向學生宣布外文系將發行「中外文學」月刊，希望我們幫忙轉介，我乃請託軍中外事部門老同事莫洛夫、宋穎豪等人幫忙，他們都是名詩人，在文兿圈人脈廣，轉介成果不錯。

到了第四學年，朱炎老師擔任「英美文學名著選讀」；他講解前，總指定我把課文先向全班同學念一遍，也曾兩度請我去他家作客，告訴我政戰學校曾多次請他去兼課，他都以「你們自己就有人」婉辭。我回應他：「報告老師，謝謝您， 我懂您的意思。但他們要的，是一位有博士學位，同時是一所名校名系的一位名教授。我怎能和您比？」他笑笑，不再多言。

朱老師早年是流亡學生，苦讀出身，後來遠赴西班牙馬德里大學進修，榮獲文學博士學位，為台大所羅致，先後擔任外文系教授、系主任及文學院院長；嗣後又被中央研究院借重， 出任美國 研究所所長；畢生傳道授業解惑，是一位了不起的學人。

行文至此，簡述一則校長錢思亮先生逸事。他有一晚召集夜間部全體學生講話，徒手而來，未攜帶一片紙，也無隨員，不疾不徐對我們說明校務近況，甚至可以脫口說出南投埔里台大農場面積的個位數，記憶力驚人。他侃侃而談近一小時，沒有一句說教、口號，令聽者如沐春風。他的學者風範，我迄今仍肅然起敬。

一九七四年，夜間部學業進入最後一年，我清晨從新店家中趕去龍潭上班，下午四、五時又趕回台大上課，每趟行程至少一百分鐘。到了晚上九時至十時的最後一節課，人已疲累不堪，只好早退。多次被這個時段講授「歐洲文學史」的李本題老師看到，謝謝他的體諒，從未對我有半句微詞。

我依然盡其在我，苦撐到最後一個學期結束。總結夜間部後半段學業成績，仍僥倖保持兩個優等，三個甲等，符合全班前百分之五的書卷獎資格。

最後容我講一段「趙氏獎學金」的故事。一九六八年夏第一學年結束，我申請到第一筆「趙氏獎學金」，計新台幣四千元，是我當時軍職月薪的三倍半。第二學年結束，我再度獲頒同一獎學金，女出納順手遞給我一本「趙淳如先生紀念集」，才知獎學金是這位長者遠在一九五〇年代，為悼念他台大出身、英年早逝的愛子而設立的。

我連夜以「趙氏獎學金」為題，寫了一篇千餘字感言，投寄台北中央日報副刊。不到三天就收到中副主編名報人孫如陵先生之親筆信，除了嘉許我的求學精神，也告訴我拙文將於三天後刊出。我迄今仍收藏孫先生這封以中央日報信封信紙所寫的函件。

承蒙這位素昧平生之長者化親情為大愛，我始有機會四度受領獎學金，才能未花分文修完外文系一百四十二個學分，如今事隔半世紀，我仍深深感念他的慷慨資助。

一九七四年六月，歷時七年，宛如馬拉松 長跑，我終於抵達終點，從校長閻振興博士手中接下畢業證書。歲月悠悠，五十年人事滄桑，筆下的兩位校長、三位系主任、八位教授，除其中兩位女老師不知所終，其餘皆已羽化而登仙。同樣令人遺憾的是，台大夜間部也於二〇一一年熄燈。

俱往矣！惟師恩難忘，重溫昔日受教之場景，為文記之，敬表感恩之微忱於萬一。

➤➤➤回顧台大夜間部（上）