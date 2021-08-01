我一九五五年大學畢業，由上海支援西北，分派去陝西米脂任教。那時陝西的長途客車沒有固定座位，就是裝貨的卡車，旅客都擠坐在自己的行李上；車一搖，旅客東倒西歪，互相碰撞，笑聲一片。旅客們得知我是剛畢業的大學生，笑著對我說「米脂婆姨綏德漢，清澗石板瓦窯堡的炭」，指點我娶個米脂婆姨，我聽得莫名其妙。後來聽了無數次，才明白這句陝北順口溜的含義。

據說四大美人之一的貂嬋是米脂桃花卯人；桃花卯水質清冽養人，出了這麼個美女，現在還遺留她住過的土窯洞，米脂因此以出美女聞名一方。我後來聽說，邊區時期，王震的三五九旅駐扎在綏米地區，很多幹部在米脂抱得美人歸。解放後，這些米脂的女兒女婿成為中層領導，有幾位名列高層，他們分散在全國各地，按時寄款回來孝順丈人丈母。這是米脂財政的一大筆收入，米脂也就被尊稱為「丈人縣」。

這一美名一直流傳下來。我在上課時，常見窗外有人東張西望走動，學生都明白是相親的人來了。當時流傳招女婿的門檻是「一軍二幹三教師」，由於外地歸來的軍人假期都不長，上周相親定下意向，到供銷社給女方扯幾身布做嫁衣，下周就辦訂婚或結婚典禮。我當初中班主任，常有女生為結婚請假或表明休學，有的女生已經為人母，這也是米脂的特殊風情。

我們教師排在三等，未免有點洩氣，好在我們近水樓台先得月，好幾位男教師和女班幹部結為連理，然後教導處把女生換個班，避免出現老公教老婆的尷尬局面。

米脂有貂嬋作為出美女的依據，但我不知道綏德漢的典故。人們告訴我呂布是綏德人，從「三國演義」裡知道呂布使方天畫戟了得，能同時和關羽、張飛廝殺。綏德的朋友說，綏德一處山上有紀念呂布的古廟。

八○年代後期旅遊興起，各地都以本地的歷史人物作賣點。我重訪米脂，看到公園裡樹起高大的漢白玉貂嬋雕像。同時全國多處都說他們是貂蟬、呂布真正的出生地，這種官司也打不清，也無法外調，將近兩千年前的事缺乏可靠的資料佐證，連是否存在貂嬋這樣一個人物也難以肯定。

「清澗石板瓦窯堡的炭」我也深有體會。清澗石材資源極為豐富，縣裡大片地方為硬石覆蓋，由於地質變動，當地的石板像書頁一樣，可一層層揭開，色澤青藍，薄厚均勻，為當地一寶。清澗處處是石板街、石板路、石板院、石床、石桌、石碑、石獅子，人們就生活在一個石板的世界。賈平凹認為，「如果黃土高原是件光面羊皮大襖，清澗該是大襖上的一枚晶亮的玉扣子」。

瓦窯堡是銅川去延安公路上一所縣城，為了紀念謝子長烈士，一九三九年改名為子長。一九三五年紅軍長征至此，中共 在此舉行會議，制定了抗日民族統一戰線，毛澤東做了報告，瓦窯堡因此名垂史冊，我大學讀革命史時就聽說過這個地名。

一次坐長途汽車 路過此地，車在汽車站暫停，我下車看看，旅客的購票處和候車室就是一孔陳舊的窯洞，隔鄰更加陳舊的空窯洞前立著一塊木牌，仔細一看，原來就是敬仰已久的瓦窯堡會議會址。五○年代中期百廢待興，革命舊址的裝修還沒有提上日程。

陝西人把煤叫做炭，地質勘探表明，瓦窯堡蘊藏豐富的煤炭資源；瓦窯堡的炭質輕色澤黑，閃著瑩瑩光澤，特別好燒，據說用報紙就能引燃。煤一投進爐竈，即刻便噼啪作響，火焰噴動，隨著火勢躍動的節奏，窯洞內空氣也呼呼而動，窗紙門框砰然轟響。

一句順口溜概括了陝北的風情地貌，令人難忘。