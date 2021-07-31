上世紀五、六○年代，在山東濰縣城裡，南門裡大街大十字口以南、小十字口以北路東，有位陳姓聾啞人，以經營時令食品（粽子、元宵）、麵餅和家常小菜為生。他把尋常蘿蔔炒辣椒做成遠近聞名的小菜，創造出味、色、香、形俱佳的招牌小菜──「啞巴辣椒」。那時城裡人自不必說，就連進城趕集上店四鄉八鎮的人，也以能吃上一頓「餅捲辣椒」為快！

蘿蔔炒辣椒，本是再平常不過的小菜一碟，家庭主婦幾乎人人會做，為何他做得如此誘人？因為陳師傅做的這碟小菜是葷素搭配、微辣清香、鹹淡適中、味美爽口，無論佐酒、下飯均別具風味；特別是以麵餅捲食，飯菜融合，相得益彰。

五○年代後期，「餅捲辣椒」就是我隔三差五的午餐。陳師傅雖是聾啞人，卻聰慧異常，濰縣著名富紳丁述言受地方軍閥逼迫吞金而死，出殯就請他當執事。

陳師傅拿著小菜當大菜做，把最普通的家常菜做成名菜；他首選當地優質「高腳靑」蘿蔔（濰縣產最佳）做主料；這種蘿蔔色澤碧綠、個頭適中、微辣稍甜，口感淸脆，素有「煙台蘋果 萊陽梨，不如濰縣蘿蔔皮」之稱。把蘿蔔逐個洗淨後，用手工切成薄片再切成寸條，雖然比起用「擦床」擦條費工費時，但他注重刀工。然後投入滾開的鍋中焯至六、七分熟，去除蘿蔔生味，且能保持蘿蔔條脆而不生，然後撈出攤在專用葦席上晾透。

此時爐灶坐鍋倒入花生油，油熱後放入八角（炸焦後撈出）、蔥、薑末、甜醬、乾紅辣椒絲、瘦豬肉絲、泡好的小海米（有時加巴魚子）、醬油、細鹽等輔料，炒熟後加水熬成湯汁，入味精，然後把晾好的蘿蔔條放入鍋內，略微翻炒拌勻後裝入盛器，再覆一層帶葉的新鮮芫荽末即上街售賣。「啞巴辣椒」與其說是炒的，倒不如說是拌的，這是他與一般做法最大不同，也是製作工藝上的一大亮點。

陳師傅製作蘿蔔辣椒的同時，兒子也把幾十斤麵粉的麵餅擀好，二人幾乎風雨無阻在城裡定點定時走街串巷。陳師傅手持銅質串鈴，邊走邊搖邊出聲：「啊吧！啊吧！」兒子則一頭挑著盛辣椒的白鐵皮箱子，一頭挑著盛熱餅的箢篼。

兒子放下擔子，顧客就蜂擁而至；除少數自帶碗、碟單獨買炒辣椒的顧客外，絕大多數顧客是買套餐──餅捲辣椒。陳師傅坐在馬紮上和兒子配合著，把顧客要的麵餅鋪開、逐張捲上蘿蔔條炒辣椒，將餅遞到顧客手中，然後他再向每捲餅中灌入一、兩湯匙醇厚清香的濃湯。他並手把手地教初次購買的顧客，用右手持餅，拇指和小指在下，其他三指在上，餅夾在中間，豎著送到嘴邊；這樣不僅吃相雅觀，還可防止湯汁漏出，若是哪位顧客拿得不夠規範，他還會不厭其煩地糾正。

如今陳師傅雖已駕鶴多年，但他創立的啞巴辣椒品牌卻在傳承中發展，由彼時的走街串巷進入現代的高雅店堂，且獲得濰坊地方名吃的美譽。