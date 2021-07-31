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珍貴活化石

陳炎培

在上世紀八○年代以前，廣海地區出海捉魚的人，有時會捉到一種叫鱟的水生動物。牠是什麼東西？相信很多人對牠是很陌生的。牠是人類健康世界一位大功臣，在如今世界對新冠病毒的戰鬥中，更是一員大將。

鱟字下面有個魚字，但牠不像一般的魚，只因為雌雄每每出雙入對，人們就叫牠為「夫妻魚」。又因為牠的頭胸部是一副包裹身體的褐色硬質甲殼，而胸甲略似馬蹄，人們又叫牠為「馬蹄蟹」。牠生長在二十到六十米深的海區，形狀可以用英文字的正楷O和Ｙ組成來比喻，大型的圓O字構成頭和身，Ｙ字貼在O的下面為小尾巴，像廚具裡的大勺子。成年的鱟體長約六十釐米，體重約在三千至五千克，是國家級保護動物。

筆者移民來美三十多年，踏遍不少水產市場，均不見其芳蹤。上世紀六○年代時，我在廣東台山廣海漁區工作近三十年，常跟漁船出大海捕魚，均沒捕到鱟；在廣海灣的淺海捕魚的漁民倒有時捉到這種「珍品」。那時，不懂鱟的珍貴，就把鱟宰了佐食，把腸雜棄在水溝；一些人家養的雞啄食後中毒死了，那時就知鱟的內臟有毒，但不知這種毒是像河豚素一樣的毒。人們煮食鱟，說味道就像蟹肉一樣；筆者的鄰居在海灘捉到一隻鱟，所以有機會嘗過，那時可不知牠是國家級的保護動物呀！

據現在資料，鱟於四億年前就存在，比恐龍還早兩億年，是名正言順的「活化石」。

鱟的藥用價值在於牠的血，牠是全球唯一的藍血動物， 血液有神奇的抗菌能力，能開發細菌檢試劑的鱟試劑；鱟對任何細菌都免疫，而且反應迅速，靈敏度相當高。在試劑中滴入注射液，若試劑立即凝固或變色，就說明注射液內含有細菌。因此，科學家用牠來測試新藥和試劑的安全性，因為即使藥物中有一丁點危險細菌，都會致人於死，而鱟血是當今地球上能滿足人類這一方面需求的唯一生物。

鱟的眼睛非常奇特，除頭部兩側有一對複眼，在頭部的正中還有一對單眼，這對單眼完全併在一起，正中以一條細細黑線相隔，是鱟的導向裝置，就像一架靈敏的電磁波接收器，能接受深海微弱的光線，在黑暗的海底生活行動自如而不迷失方向。

鱟生活在深海，每年六月中游上沙灘挖坑下蛋；蛋孵化後，從拇指大到成年要十五年，雌的要蛻殼十八次，雄的要蛻殼十九次。

鱟的成長需要一段不小的時間， 而且對人類的健康價值巨大，如今在製造新冠病毒的防疫措施中，也立下不少汗馬功勞。人們應以實際行動保護牠，感謝牠的貢獻。

防疫 移民 恐龍

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