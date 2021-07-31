《老物件情懷》吳廷標的「京韻大鼓」

吳廷標的畫「京韻大鼓」。

多年前初來美國，很喜歡跑舊貨店淘貨，尤其常光顧教會辦的非營利二手物資店。吳廷標的畫「京韻大鼓」就是在舊貨店淘到，沒有鏡框和襯軸，畫就捲攏躺著；畫作十一英寸寬、十五英寸高，彩色紙本，右下角有篆文朱印「吳廷標」。

京韻大鼓是中國 北方流行的一種彈唱曲藝，尤其在民國年間，北京 天橋就是這些藝人的集中地盤。演唱人一手打節板，另一手擊書鼓，伴奏人彈三弦。吳廷標畫中兩人表情生動，伴奏者低眉垂眼專注彈琴，演唱者則昂頭揚臉，沉浸於表演中，整個畫面簡潔明快，富有漫畫色彩。寥寥幾筆就將表演者的神態躍然紙上，手部動作彈、擊、抖，刻畫細膩傳神；衣服上的皺摺、臉上的笑紋，以比絲還細的白描線彰顯畫家素描功底。

吳廷標何許人？上網查詢，據說生於一九一七年，福建人，畢業於廈門美專，善畫人物，尤精於為眾生寫相。一九四九年赴台，曾執教於北一女中。資料很少，但我很喜歡此畫，就將它鑲上鏡框懸掛在家裡門廳，從此日日相見，我卻再也沒有去查它的身世。直到二年前退休有空整理舊物，又注意上此畫，再度網上查找。

有關吳廷標的生平介紹多了，據大陸湘西畫家黃永玉的回憶錄「無愁河的浪蕩少年八年」記述，黃永玉在抗戰時期曾就讀福建集美美專，而吳廷標在學校教務處工作。

黃寫道：「吳廷標先生那時不是教員，他在校長辦公室或在教務室工作，我已記不起來了。但在我的眼中他是『上帝』，他幾乎無所不能，雕塑 、速寫、漫畫、剪影……加上他的性格溫和、安靜，喜歡和孩子們在一起。」「吳廷標先生給我揭示了一整套藝術生活的啟蒙法則，在他的生活中可能並不經意，如觀音於淨瓶柳枝中偶爾撒出的甘露，一個真誠的施與者是缺乏記憶的，但受施者卻永世難忘。」「十年前，我在舊金山的報攤上看到雜誌上有他的漫畫和速寫不禁熱淚滂沱。最近輾轉得到他的消息，我很認真地、虔誠地寫一封長長的信給他，要找一個認真的時間，一個認真的情緒和天氣，告訴他，我不單長大了，也老了……。」

這些文字可見黃對吳的尊敬與推崇，不但如此，黃永玉在一九八七年畫了一幅「水鳥」畫，一九八九年秋黃又在畫上補了下面文字：「與廷標老師半世紀不見，幾相對如夢寐，作此以奉，永玉補記。」由此可見黃永玉對吳廷標的感情是如何綿綿深長。

從網上資料及黃永玉的介紹，吳廷標主要從事漫畫創作。漫畫有諷刺漫畫和另一種為文人漫畫，描述民風民俗，其中最傑出代表人物是豐子愷。豐子愷的畫古樸似拙，民國時均認為豐是中國漫畫的開山鼻祖，豐子愷對此卻曾撰文澄清：「中國漫畫的真正開創者應是陳師曾」。

陳師曾是日本留學生，一九○九年開始畫著名的「北京風俗」，其中一幅「逾牆」題字：「有所謂漫畫者，筆既簡拙，而托意俶詭，涵法頗著。」首次借用日文名字「漫畫」二字。雖然陳豐兩人無師生之誼，但從豐的畫風也可察覺陳對豐的影響，例如豐子愷畫中人物往往無五官，陳的風俗圖中人也常五官不齊。

我覺得吳廷標的畫作中也看到陳師曾的影子，兩人題材都畫低層勞苦大眾，陳的「北京風俗」畫中有磨刀人、算命先生、掏糞人……也有一幅「京韻大鼓」；一個出生和長久生活在南方的人，怎會去畫只有北京才有的「京韻大鼓」？所以如講吳廷標受到陳師曾影響應不為過。

中國傳統的文人畫均是山水蟲草或奉名而作的盛世繁華，不會出現白居易的賣炭翁或杜甫的路有凍死骨，所以陳、豐、吳的畫開創一代新風， 更貼近生活。