傅有才老先生是在汐止當警察 的朋友介紹給我的，他在做轄區內獨居老人訪視時，意外發現傅老先生是南京大屠殺倖存者。於是在一個夏天的晚上，警察朋友帶著我與一個就讀台大的陸生，一同進入那棟破敗的公寓訪問傅有才。

一九二七年五月出生在南京城內的傅有才是個老南京，入贅的父親趙榮貴在國民政府當雜勤，負責灑掃與收發公文，一家在珠江路於太平橋一帶租房定居。傅老伯一直記得，在蘆溝橋事變爆發後，日軍空襲南京市，國民大會堂炸死很多人，許多屍塊被炸得四處飛散，甚至掛在電線上面。

傅有才的父親跟著國民政府西撤，從此不知下落。傅老伯的奶奶、媽媽、妹妹、外婆與當魚販的舅舅則一同進了金陵女子大學的禮堂。由於安全區的難民過多，但糧食多被日軍截留，安全區的糧食一直短缺，他們到後來甚至得拔野菜、挖草根，因而部分難民便鋌而走險，去安全區外找糧食。

在日軍進南京城一段時間後，傅有才的奶奶覺得情勢可能有所緩解，於是要傅有才回老家拿可用的衣物、糧食到安全區。然而當傅有才回到家裡，他首先在寢室看到兩具屍體，當他驚恐地奔出門時，居然迎頭撞上三個掛短刀的日本 兵。傅有才不會日語，情急之下透過比畫讓這三個日軍以為房中有女人；待三名日兵進入後，他便頭也不回地狂奔回安全區。他之後又有幾次外出，但每每聽到日軍皮鞋的踢踏聲，依舊感到戰慄。

隨著日軍逐步進入安全區，傅老伯目睹與聽聞許多強姦、輪姦，更看到被姦污的女人在事後自殺。他當魚販的舅舅因為手上有老繭而被日軍抓走，外婆徐氏追了出去，從此再無消息；聽一些脫險的人說，他們那一批人都死在中華門外。

隨著南京屠城的告終，安全區也自然解散了。傅有才的媽媽精神失常，一家經濟只能靠著十歲出頭的傅有才低聲下氣替日本軍人擦皮鞋、洗衣服、燒柴火，做些雜事賺取一些施捨的罐頭與糖果。由於經濟慘澹，被喚做ㄚ頭的小妹不得不賣了，這也成為傅有才永遠的痛。

偽維新政府與汪偽政權先後成立，傅有才靠關係進去偽機關當雜工，即便內心感到痛苦也沒有辦法。到了一九四四年他十四歲，被人介紹到偽警衛第一師機槍連當勤務兵。傅有才一直沒有正常上學，是進了警衛第一師才開始認字。這些偽軍多半是戰俘，都不想替日本人賣命，因而整體氛圍是得過且過地混日子。

抗戰勝利後，警衛第一師被整編七十四師接收，傅有才也成為張靈甫的士兵，但是在部隊開拔去蘇北剿共前夕，他逃兵並去了南京市警察廳當通訊警士，最後跟著一部分效忠國府的南京警察撤往台灣 。但是到台灣之後，他也因知識不足而離開警界，隨後的五十年，他來往在台北縣的各個政府宿舍、工廠當雜工，賺取微薄的薪水。

我一共訪問傅有才老伯四次，後來他身體愈來愈糟，也謝絕我去拜訪。二○一九年十一月六日深夜，當初介紹傅老伯給我的警察傳來訊息，他們發現傅老伯在住處去世，推斷時間是當天上午。

傅有才沒有任何家人，汐止的慈善團體為他料理後事；他沒有留下任何痕跡，彷彿從一開始就不存於這片天地。