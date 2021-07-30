防空警報和防空演習，幾乎是眾多兩岸的炎黃子孫，從上個世代到筆者年輕時共同的回憶。自一九三七年抗日戰爭蘆溝橋事變打響後，父母那一輩親身經歷的烽火硝煙間，內地同胞為了躲避日寇戰機的肆虐，固然要頻繁地「跑警報」，在寶島台灣 的同胞也因盟軍的轟炸機對日寇在台軍事設施的炸射，不能自外其中。

抗戰勝利不久即逢一九四九年兩岸分立分治的局面，此岸高唱「反攻大陸」，彼岸狂喊「解放台灣」，各自整軍經武，枕戈待旦，所以防空演習這個淬煉「居安思危」意識的操演，也成為雙方不可或缺的戲碼。

就如同現在日本 或美國 加州的小學老師，在課堂上教授和演練地震防災的知識一般，出生於六〇年代的筆者入學後，就伴隨了一小張（因為面積不大故談不上一匹）防空布；現在已經記不清防空布到底是學校免費發放，還是父母掏腰包購買。從此這張以麻料或混紡製成的綠色小布匹，就跟著我直到小學畢業。

咸認小學教育中重要的一環，是培養我們的品格養成和良好習慣，所以在每日清晨完成升旗儀式返回教室後，級任老師會在教室檢查每位同學是否將指甲剪短並保持乾淨，同學們同時將我戲稱的「三寶」（手帕、衛生紙、防空布）置於桌上以供「校閱」。所幸「三寶」輕便且不占體積，我為了省事總是將一套三寶置於書包外層，便可以應付一整個學期的每日定時檢查。

防空布的第二項日常用途，是在我們中午飯後午休時，可以拿來包住腹部或蓋住頭部，讓我們這些學童在並不十分舒適的教室內小憩時，提供有限的保暖或遮光功能。

屆臨防空演習時，離母校不過兩百公尺處的警察派出所，高聳的瞭望塔就會響起震耳欲聾的防空警報，我們聞聲後第一個反射動作就是拿起防空布，在老師的引領下前往指定地點。

一般我們會被帶到學校圍牆邊，全班同學面向圍牆，排出一字長蛇陣，然後或蹲或坐在草皮上，並將防空布打開由上而下蓋住全身；想必這時從空照圖上觀之，同學們都化成了圍牆邊的碧綠野草，和校園內的草皮合成一體了。

從蹲下蓋上防空布開始，到解除警報響起，這段無聊的等待時間，如果我的兩旁都被安排是女同學，大概就沒戲了，注定要獨自「面壁思過」。倘若隔鄰恰好是好哥們，且雙方的間距不是很大，我倆就可以在老師不注意的情況下，找一些樂子打發時間了；如果圍牆牆腳下尚有一小塊黃土平面，就可以用小石子畫一個「井」字，玩起Tic-Tac-Toe叉叉圈圈遊戲起來了。

升入初中，防空演習的次數降低許多，每遇防空演習聽見警報響起時，我們只被要求待在室內，不要向外亂跑，如此防空布就逐漸淡出了大家的視野。

當我在海軍服兵役時，恰逢數年一度代號「萬安」的防空演習，一般在戶外的民眾必須配合軍警人員的管制指揮，尋找就近的掩護場所疏散藏身。而在軍方「演習視同作戰」的最高指導原則下，我身處的海軍左營軍區可是全員動員加強戰備，立即就地同步實施自衛戰鬥演習。

當防空警報響起，我們戴上鋼盔，打上綁腿，從軍械室領取國造五七式步槍（一九六八年時聯勤兵工廠仿自美國的Ｍ-十四步槍）和彈藥箱，被長官帶開防守海軍左營海鷹基地周邊的據點。大夥兒持槍趴在地上，行臥射狀；這會兒的棕色步槍取代了童年時伴隨的綠色防空布。

順道一提左營海鷹基地，是海軍反潛直升機的大本營，除卻我們人員的營舍和飛行塔台外，尚有一條約一千三百米長的戰備飛行跑道，作為北方岡山空軍官校使用的T-三十四C渦輪螺旋槳教練機，或AT-三噴射教練機緊急迫降的備用跑道之用；此外還有南北兩端的棚廠和機庫等軍事設施，幅員堪稱廣大。

當年本單位三百八十位海軍艦艇官兵，加上海軍陸戰隊所配屬的警衛排，在演習時還可以略充人場；萬一在戰時沒有外援，真正要防禦這麼一大塊責任區域，兵員確實有捉襟見肘之慮。

去國二十餘年，在此間僑居之地不聞致「血壓上升」的防空警報久矣（除了在此間參加航空展覽，固定有一項模擬日本偷襲珍珠港事變的戲碼），也寄語兩岸政權，以和為貴，莫教黎民百姓再重溫「跑警報」的實景，即便是防空演習而已。