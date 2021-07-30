《老物件情懷》爸爸送的鞋

爸爸送的紅色絲絨鞋子。

我在台灣 土生土長，骨子裡卻有著爸爸大連家鄉的老靈魂；父親嚴肅不苟言笑，身為長女的我很是懼怕。其實，爸爸表情嚴厲，是因為那個年代的巨變，他遠從東北到台灣，結婚生子的時候已經四十五歲了。加上孩子陸續出生，他肩上的擔子日益加重，為了給妻子、四個孩子有個像樣的生活，對曾經在大連是大地主二少的爸爸而言，生活確實不簡單。父親什麼都沒帶到台灣，只帶了傲氣跟韌性，還有寒帶地區人的吃苦耐勞精神。

我這個沒吃過苦的女兒，當時年紀小，不明白生活的艱苦，想要什麼就要什麼，看準了就去跟媽咪撒嬌，大抵東西都可以到手。

爸爸往生前的過年，我跟小妹喜歡上紅色的絲絨鞋子，但是爸爸不願意買給我，於是我把目標轉向媽咪，最後是媽咪說服爸爸買給我們。記得買回那雙紅色絲絨鞋子，我開心地迫不及待穿上，在爸爸面前轉圈子展示，嚴肅的爸爸帶著笑意說：「達到目的可開心了吧！」我點頭如搗蒜，大笑著回應爸爸；當然，那年的過年，我穿上紅絲絨繡花鞋，跟媽咪回娘家秀給親友們看。

但是幸福沒有停留太久，兩個月後爸爸驟逝，留下年輕的母親跟我們四個孩子，孤兒寡母頓失依靠、措手不及。我邊哭邊收拾爸爸的遺物，當然包括這雙爸爸最後點頭買給我的紅絲絨繡花鞋。

至今整整四十年，這雙紅絲絨繡花鞋還是陪著我，如今我擁有一百多雙鞋子，再沒穿上這雙紅鞋，但是看著這雙鞋，就像是爸爸依舊陪在我身邊，令我想起那個不苟言笑的爸爸。謝謝您遠從東北來，為我們打造美麗的城堡。