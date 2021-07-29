一日，到下班的時候了，小區不少住戶開著車去學校接孩子，他們都說，不去接孩子不會回家；我對一位朋友打趣說：「自己的路讓他自己學著走吧，不走，以後真的會找不到家。」

上學放學接送孩子，那是在十二年前，也就是從二○○九年開始出現的一件新鮮事物；我發現許多小學大門口，早晚接送孩子的「大軍」一大片。

當時，我還從接送的家長那裡看到過一份學校公布的「接送學生車輛管理制度」；不到一年後，接送的各類車更多了，許多小學又發布了「接送學生車輛管理方案」、「接送學生車輛管理條例」等類似的規章條款。我們這一輩老者真不明白，學生上學、放學怎麼還需要大人接送？

上世紀五○年代我讀小學時，是一九四九年前後，我們上學放學都是自己走路，從沒有聽說誰找不到學校大門、找不到回家的路。我只有讀小學一年級第一次去學校報名時，才和其他的孩子一樣，由家長帶去交書費、註冊，之後上學放學每天都是自己走路。我們認為開始念書就是長大了，如果還要爸媽接送，好羞。

那時，媽媽爸爸也從不擔憂我們在路上會出什麼事；有時媽媽只會順口說上一句「在路上別貪玩哦，要早點回家」或「下雨了要躲一躲，別淋濕了衣服」。有一次是下午上學，出門時媽媽囑咐我放學要早點回家，說是我過生日，哥姊要陪我吃生日蛋，我答應得甜甜的。

誰知，放學後，我與班裡幾個同路的同學經過郊區田園小道時，發現水溝裡一群小魚游著，我們興奮得把書包放在田坎上；那時我們書包也很輕，裡面只有國語、算術課本，不如現在小學生的書包裝滿資料書籍。在水溝裡，我們分工合作，用石頭分段截流，把小魚趕到一處，再用石頭砸，鑽進岩縫裡的就用手捉；我們忙乎了很長時間，太陽早已下山了。

回到家，媽媽發現我一身濕泥痕跡，手上還用一根青草藤串著十條小魚仔，就說：「玩夠了吧，哥哥姊姊等著你吃生日蛋哩。 」我舉起一串魚說：「我過生日，每人吃一條我捉的魚。」我要媽媽去煎炸，媽媽提著魚一路笑著。

那時，我回家晚了，媽媽並沒有去學校找我，也沒有擔心我會被壞人拐走；媽媽放心讓我自己走回家，她知道，我是與同學們去路上貪玩了。

當年學校放學回家，分低年級、中年級和高年級在操場上集合，有時是全校在大操場上集合；各班主任老師站在班級隊伍前方，由教務主任給大家講話，總結同學們一天中發生的好事壞事，特別是表揚遵守校規的班級，再交代回家路上要互相關照。老師說：「男同學哥哥要幫助弟弟，女同學姐姐要幫互妹妹。」那時很保守，沒有說男女要相互幫助。

那時，家長和老師從沒有為學生的上學讀書、放學回家操心，學生也從沒有在路上發生過什麼事。我們來來回回，一路安全。

近些年，為解決學生上學回家接送的困難，房地產 開發商修建了大批的高檔「學區 房」，買房可以享受就近的中小學讀書名額，孩子念書不用接送，只是房價 並不便宜。

看來，歷史的變化在開著玩笑，從前我們從小就養成獨立，上學放學自己走，從不會當一個迷路的孩子；現在有了「接送」之後，就有了依賴性，不依賴爸媽接送回家，就真成了迷路的孩子。