《老物件情懷》姑姑送的夏裝

薄綢素淨洋裝。

教會的老教友強森弟兄日前過世了，教友為他舉辦追思儀式；華氏九十多度的大熱天，我正躊躇穿什麼衣服奔喪？ 突然想起衣櫃裡有一套薄綢素淨洋裝，軟軟的料子薄如蟬翼，應當可以派上用場。

這衣服壓在抽屜底層，多年未穿，不知道還合不合身？我把衣服找出來，睹物思人，因為這套洋裝是姑姑來美國 看我時的見面禮，時隔四丶五十年之久。

我的姑姑大我十歲，記得父親還在台灣 警務處工作時，掛念還留在大陸老家的老母及么妹，一心想把她們接出來；他託人託保費 盡心思，終於如願，一下子我們家多了奶奶和姑姑。

姑姑那時正值荳蔻年華，年輕嫵媚，父親旗下許多年輕的單身漢都向姑姑大獻殷勤。每次約會，姑姑都把我帶去赴約，從此以後我得了一個綽號「電燈泡」。為了討好姑姑，我這個跟班也飽受禮遇，巧克力糖、牛肉乾、童話故事書……源源而來； 只是好景不常，姑姑決定嫁給飽讀詩書的姑爺，我那電燈泡生涯戛然而止。

姑姑出身農家，下田幹活上山打柴，身強力壯，結婚後一連生了六個孩子。姑爺公務員一個，經濟並不寬裕，姑姑一個人拉拔六個小蘿蔔頭，而且教養得中規中矩，幾個表弟妹個個念完大學，家成業就。

我第一個出國深造，沒多久表弟妹也都出來了，他們把姑爺、姑姑接來美國共享天倫。姑姑來美後，第一件事便是來看我，除了帶來一些家鄉小吃外，便送我這套洋裝，還解釋說這是高級的舶來品； 姑姑一向省吃儉用，卻為姪女買高端的服飾，我好感動。

歲月如梭，如今姑爺丶姑姑都已作古，這件洋裝我不捨得丟棄，也是因為它藏著姑姑的隆情厚誼。真想不到，這麼多年後，衣服還完好如初，只是我腰圍變粗了，勉勉強強還可以穿，不管怎樣，它仍然會是我的珍藏。