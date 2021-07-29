我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿拉斯加規模8.2地震 關島發海嘯警告

麥卡錫反對眾院戴口罩 波洛西：他真是白痴

《老物件情懷》姑姑送的夏裝

文、圖／珍妮
薄綢素淨洋裝。
薄綢素淨洋裝。

教會的老教友強森弟兄日前過世了，教友為他舉辦追思儀式；華氏九十多度的大熱天，我正躊躇穿什麼衣服奔喪？ 突然想起衣櫃裡有一套薄綢素淨洋裝，軟軟的料子薄如蟬翼，應當可以派上用場。

這衣服壓在抽屜底層，多年未穿，不知道還合不合身？我把衣服找出來，睹物思人，因為這套洋裝是姑姑來美國看我時的見面禮，時隔四丶五十年之久。

我的姑姑大我十歲，記得父親還在台灣警務處工作時，掛念還留在大陸老家的老母及么妹，一心想把她們接出來；他託人託保費盡心思，終於如願，一下子我們家多了奶奶和姑姑。

姑姑那時正值荳蔻年華，年輕嫵媚，父親旗下許多年輕的單身漢都向姑姑大獻殷勤。每次約會，姑姑都把我帶去赴約，從此以後我得了一個綽號「電燈泡」。為了討好姑姑，我這個跟班也飽受禮遇，巧克力糖、牛肉乾、童話故事書……源源而來； 只是好景不常，姑姑決定嫁給飽讀詩書的姑爺，我那電燈泡生涯戛然而止。

姑姑出身農家，下田幹活上山打柴，身強力壯，結婚後一連生了六個孩子。姑爺公務員一個，經濟並不寬裕，姑姑一個人拉拔六個小蘿蔔頭，而且教養得中規中矩，幾個表弟妹個個念完大學，家成業就。

我第一個出國深造，沒多久表弟妹也都出來了，他們把姑爺、姑姑接來美國共享天倫。姑姑來美後，第一件事便是來看我，除了帶來一些家鄉小吃外，便送我這套洋裝，還解釋說這是高級的舶來品； 姑姑一向省吃儉用，卻為姪女買高端的服飾，我好感動。

歲月如梭，如今姑爺丶姑姑都已作古，這件洋裝我不捨得丟棄，也是因為它藏著姑姑的隆情厚誼。真想不到，這麼多年後，衣服還完好如初，只是我腰圍變粗了，勉勉強強還可以穿，不管怎樣，它仍然會是我的珍藏。

美國 台灣 保費

上一則

我們一起去看海

下一則

富婆派錢

延伸閱讀

疫後首場實體表演 角聲邀小提琴家奚江辰獨奏

疫後首場實體表演 角聲邀小提琴家奚江辰獨奏
「角聲」疫後首場實體表演 奚江辰小提琴演奏吸睛

「角聲」疫後首場實體表演 奚江辰小提琴演奏吸睛

防疫旅館惡火╱被要求回房 死前錄影：怕罰不跑會死嗎

防疫旅館惡火╱被要求回房 死前錄影：怕罰不跑會死嗎
「跑被罰不跑會死」防疫旅館失火 他拍下生前最後影片

「跑被罰不跑會死」防疫旅館失火 他拍下生前最後影片

熱門新聞

范鴻軒至今單身，他說自己很享受一個人的生活。圖／民視提供

經典劇「包青天」師爺一生未婚 不良於行獨忍痛復健1年

2021-07-22 12:34
達姆／圖

碰瓷案外案（上）

2021-07-23 03:02
阿尼默／圖

碰瓷案外案（下）

2021-07-24 03:02
莫德納疫苗公司共同創辦人蘭格。（取材自維基百科）

莫德納創辦人 自曝研發mRNA曾被羞辱

2021-07-21 03:48

淚灑西雅圖

2021-07-21 03:02

今天湊合過，事情明天做

2021-07-25 03:02

超人氣

更多 >
選美皇后妻竟是應召女 韓裔醫生怒離婚

選美皇后妻竟是應召女 韓裔醫生怒離婚
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國14金領先美日居第1

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國14金領先美日居第1
中國羽球女將高聲國罵反制對手 自家網友狂叫好

中國羽球女將高聲國罵反制對手 自家網友狂叫好
打敗「同胞」張雨霏 中國棄嬰代表加國奧運奪金掀話題

打敗「同胞」張雨霏 中國棄嬰代表加國奧運奪金掀話題
避免美中關係繼續惡化 秦剛到任

避免美中關係繼續惡化 秦剛到任