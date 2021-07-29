拜讀世界日報 「夏日捉蟬」一文，對作者用蜘蛛網作為黏膠物逮蟬頗感興趣，因為我還是第一次聽說有這種方法。我小時候也玩捉蟬，是少年時期難忘的經歷。

蟬又稱「知了」，在我的老家上海，牠還有一個俗稱叫「野烏子」，不同的知了還有不同的名字。

通常我們可見到的蟬有三種，一種體形大、背部黑色、叫聲響亮，我們叫牠「老啼」或「老野烏子」；第二種體形小、叫聲尖細，因為背部有小斑點，故稱「麻啼」；第三種，我在美國 也見過，草綠色，大小介於上述兩種蟬之間，鳴叫的聲音和上述兩種蟬單一的聲調不同，是連續不斷發出「也斯達」的聲音，所以上海人就以此蟬的叫聲來稱呼牠。

我們捉「野烏子」有兩個方法，一個也是用黏膠逮，另一個則是用袋套。和用蜘蛛網黏蟬不同，我們用的黏膠就是普通的「麵筋」，用麵粉摻水捏成團即可。另外我們也拿吃過的泡泡糖做黏膠物。

現在很多人都愛嚼口香糖，而我小時候只知道有泡泡糖，吮吸甜味後還可以吹泡泡玩，它的黏性也相當不錯。用此辦法只需找一根細竹竿，把麵筋團等黏膠物黏在竹竿頂端，就可以用來逮野烏子了。

另一個方法同樣需要一根細竹竿，此外還要準備一根鐵絲、一個小布 口袋；將鐵絲彎成一個圈並留出一節，然後將小布袋縫在鐵絲圈上，做成一個小袋兜，再利用留出的一節鐵絲將布袋兜綁在竹竿頂部，就可用來套野烏子了。

這兩種方法我都用過。說實話，用黏的方法逮蟬有一定難度的，竹竿頂端必須準確對準蟬體才行，如果竹竿較長，做到這一點是很不容易的；用短一點的竹竿，則人體就要更接近蟬，通常就得爬上樹去，這樣容易驚動目標。

用袋兜捉蟬，也要對準目標，但因為袋口圓周邊大於蟬體，套住牠便相對容易了。用黏逮法捉蟬，黏膠物要碰到蟬才行；而用袋兜套蟬，只要貼近蟬便可，蟬受驚飛起，正好鑽進袋兜裡被活捉。

袋兜用塑料袋做也行，只是所用塑料袋要那種軟一點的，像布袋一樣不容易張開，這樣蟬入袋後就再也無法展翅了。

此外，如果用黏的方法逮「老野烏子」這種體形較大的蟬，麵筋團就要大一些，而且黏性要強，否則黏不住，而用袋兜對付大小蟬都合適。

捉蟬和捉蟋蟀是一樣的，通常都是聞聲而動，因為蟬不鳴，就不知道牠們藏於何處，而且憑聲音就可知道是何種野烏子。有時候我聞蟬鳴聲，找到目標，卻又發現旁邊樹幹上另有一隻蟬，牠應該是雄蟬「唱歌」引來的雌蟬，來尋「郎君」的。

所以我們那時聽蟬鳴抓到的，其實多為雄蟬，雌蟬悄然無聲很難發現。不過我抓到過正在交配的雄雌兩蟬，用袋兜將牠們「一網打盡」。

我老家房前有一個園子，園內有許多樹木；年幼時，弄堂底部還有一個更大的園子，長期無主（據說以前屬於上海灘大亨黃金榮），雖說這個園子被廢棄，但裡面的樹長得很好而且很多，所以我那時不愁沒有地方捉野烏子。

很多沒有園子可去的孩子就只能沿著馬路，在行道樹上捉野烏子，他們三三兩兩，雖然天氣很熱，也樂此不疲。

如今上海的夏天蟬聲依舊，但是路上已經看不見捉蟬的孩童了，不知他們的爺爺奶奶，是否會和他們說起這充滿童趣的夏日捉蟬往事。