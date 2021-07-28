我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

背叛死神的吹哨者？美軍「無人機獵殺洩密」間諜罪判決

東奧／1500米自由式泳賽 美「女飛魚」雷德基奪金

《老物件情懷》萬用測電表

文、圖／水禾田
陪伴作者超過半世紀的萬用測電表。
陪伴作者超過半世紀的萬用測電表。

這是一塊陪伴我超過半世紀的萬用測電表，是日本產的三和牌，至今仍功能良好。

上世紀六○年代的廣州，業餘無線電方興未艾，在中山五路與永漢路交角處有一家鋪面狹窄的無線電零件商店，每天都人頭湧動，是廣州市無線電愛好者的聖地。當年物質匱乏，任何無線電零件（尤其是真空管）都是搶手貨，發燒友常到這裡打探行情、互通有無，也有私下交易的。

我從讀中學時代起就迷上無線電，起初是去中山七路的天光墟從收買佬手上找一些還可利用的材料，如銅線、火牛（變壓器）芯片等，日積月累家裡已經頗有些行頭；再添置幾件必要的工具如電焊槍等，就可以自己動手安裝了。

先要找一個合適的底盤，規畫好三、四個真空管的插座、火牛的位置、前置級的訊號接收器、音頻轉換器、身歴聲放大器、外置喇叭箱等，中間穿插無數的電阻、電容器……用一根根有顏色的絕緣銅線焊接在一起。動工時室内煙霧繚繞，充滿松香的氣味。奮戰幾日後大功告成，喇叭傳出音樂聲，興奮心情非筆墨可以形容。

由於廣州鄰近香港，靈敏度高的收音機可以接收香港電台的廣播，這對於無線電發燒友來説無疑是一項挑戰。爲此很多人都會在屋頂架設一條室外天線，根據屋頂的結構豎立兩根竹竿，在頂端各縛一個陶質絶緣子，橫拉一條銅線，再加一條通往屋内的引入線，土法天線就大功告成。

發燒友大都是從無到有，慢慢累積經驗，也有幾個朋友後來去了香港、澳門，華麗轉身成爲專業的電子工程師。

一次見到歸僑朋友有塊從國外進口的萬用測電表，我立刻驚呆了，這是無線電發燒友夢寐以求的王牌工具，一如今天駕車者眼中的藍寶堅尼。我毫不猶豫用八十元人民幣（相當於兩個月工資）買下，從此這塊萬用測電表就陪伴我遠渡重洋，度過五十多年的歲月。後來真空管被晶體管淘汰，集成與印刷電路出現後，收音機降至白菜價錢，業餘無線電愛好者已無所作為，但這塊測電表始終跟著我，大概是為了給那段青澀歲月留一個見證吧！

香港 澳門 日本

上一則

小黑想回家

延伸閱讀

廣州大連12歲以上可打國藥科興 患嚴重慢性疾病禁打

廣州大連12歲以上可打國藥科興 患嚴重慢性疾病禁打
Delta病毒入侵 廣州示範如何4周讓疫情歸零

Delta病毒入侵 廣州示範如何4周讓疫情歸零
管理員蓄水池溺斃 廣州豪宅住戶喝數日屍水

管理員蓄水池溺斃 廣州豪宅住戶喝數日屍水
中國智庫：深圳、北京、上海買樓負擔 排全球前3

中國智庫：深圳、北京、上海買樓負擔 排全球前3

熱門新聞

范鴻軒至今單身，他說自己很享受一個人的生活。圖／民視提供

經典劇「包青天」師爺一生未婚 不良於行獨忍痛復健1年

2021-07-22 12:34
陳美鳳（右）在人生碰到難關時，都有藍心湄的相伴。(取材自臉書)

走過繁華秀場年代 陳美鳳享受平凡幸福

2021-07-20 07:00
達姆／圖

碰瓷案外案（上）

2021-07-23 03:02
阿尼默／圖

碰瓷案外案（下）

2021-07-24 03:02
莫德納疫苗公司共同創辦人蘭格。（取材自維基百科）

莫德納創辦人 自曝研發mRNA曾被羞辱

2021-07-21 03:48

淚灑西雅圖

2021-07-21 03:02

超人氣

更多 >
1張圖／東京奧運獎牌榜 日本11金暫居榜首 美中緊追

1張圖／東京奧運獎牌榜 日本11金暫居榜首 美中緊追
體操天后拜爾絲：我沒受傷，只是傷了一點自尊心

體操天后拜爾絲：我沒受傷，只是傷了一點自尊心
台積電全球廣設晶圓廠 金融時報：一個時代的結束

台積電全球廣設晶圓廠 金融時報：一個時代的結束

CDC收緊防疫建議 高傳播區打完疫苗室內也要戴口罩

CDC收緊防疫建議 高傳播區打完疫苗室內也要戴口罩

拜爾絲因「醫療原因」退賽 美女子體操團體賽輸俄國

拜爾絲因「醫療原因」退賽 美女子體操團體賽輸俄國