《老物件情懷》萬用測電表

陪伴作者超過半世紀的萬用測電表。

這是一塊陪伴我超過半世紀的萬用測電表，是日本 產的三和牌，至今仍功能良好。

上世紀六○年代的廣州，業餘無線電方興未艾，在中山五路與永漢路交角處有一家鋪面狹窄的無線電零件商店，每天都人頭湧動，是廣州市無線電愛好者的聖地。當年物質匱乏，任何無線電零件（尤其是真空管）都是搶手貨，發燒友常到這裡打探行情、互通有無，也有私下交易的。

我從讀中學時代起就迷上無線電，起初是去中山七路的天光墟從收買佬手上找一些還可利用的材料，如銅線、火牛（變壓器）芯片等，日積月累家裡已經頗有些行頭；再添置幾件必要的工具如電焊槍等，就可以自己動手安裝了。

先要找一個合適的底盤，規畫好三、四個真空管的插座、火牛的位置、前置級的訊號接收器、音頻轉換器、身歴聲放大器、外置喇叭箱等，中間穿插無數的電阻、電容器……用一根根有顏色的絕緣銅線焊接在一起。動工時室内煙霧繚繞，充滿松香的氣味。奮戰幾日後大功告成，喇叭傳出音樂聲，興奮心情非筆墨可以形容。

由於廣州鄰近香港 ，靈敏度高的收音機可以接收香港電台的廣播，這對於無線電發燒友來説無疑是一項挑戰。爲此很多人都會在屋頂架設一條室外天線，根據屋頂的結構豎立兩根竹竿，在頂端各縛一個陶質絶緣子，橫拉一條銅線，再加一條通往屋内的引入線，土法天線就大功告成。

發燒友大都是從無到有，慢慢累積經驗，也有幾個朋友後來去了香港、澳門 ，華麗轉身成爲專業的電子工程師。

一次見到歸僑朋友有塊從國外進口的萬用測電表，我立刻驚呆了，這是無線電發燒友夢寐以求的王牌工具，一如今天駕車者眼中的藍寶堅尼。我毫不猶豫用八十元人民幣（相當於兩個月工資）買下，從此這塊萬用測電表就陪伴我遠渡重洋，度過五十多年的歲月。後來真空管被晶體管淘汰，集成與印刷電路出現後，收音機降至白菜價錢，業餘無線電愛好者已無所作為，但這塊測電表始終跟著我，大概是為了給那段青澀歲月留一個見證吧！