一九七八年初，我從甘肅 山區調到河北香河縣醫院，要求每晚必須堅持學習兩小時。

五月的一天晚上，我到醫院診室取忘記帶回家的學習材料，一進門診大門發現兩個診室裡還亮著燈。拿到了材料，我的關門聲驚動了診室裡的人，兩個診室幾乎同時開門，是與配偶分居異地的兩位醫生，原來他們正在為考研做準備。

我調來時間不長，正在努力適應新環境，對考研的消息一無所知。據他倆說，這次考研是給文革期間畢業生的最後一次機會，報名參加或許能闖出一片天地。在他倆鼓動下，我決定跟他們一起拚一下試試。

選好專業報了名，離考試時間只有二十幾天，該從哪裡入手啊？我突然想起去年考入協和醫科大學基礎部讀研的同學夫婦，乾脆先找他們聊聊。協和醫科大學不寬敞的院子裡密布著幾幢木板房，這是學校特地為夫妻研究生設置的住所，同學曾寫信告訴我，他們就住這裡。

十年沒見面的老同學寒暄了幾句，一看有上下鋪的兩張床相對坐落，床邊堆放著生活雜物，兩個孩子正趴在下鋪寫字，無疑就是他們的一雙兒女。我說：「光線這麼暗，這樣下去還不都成了近視？」男同學說：「現在管不了那麼多，今天是周日也沒地方去。」女同學訴說夫妻倆在天山牧場和伊犁衛校（位於伊寧）工作十年的情況：她已懷孕八個多月還騎馬在牧場巡診，有一次剛到牧民居住點突然腹痛，她知道這是臨產的先兆，趕緊讓牧民把丈夫從其他居住點找來接生，在藏包裡迎來了新生命。

去年，夫妻倆共同考上研究生，按捺不住興奮帶著一雙兒女來校報到；夫妻倆成為學校「集體戶」，可是兩個孩子戶口沒地方落。沒有戶口就無法入學也沒有糧票、沒有飯吃；實在沒辦法，丈夫往返花了半個月時間去了一趟伊寧，對該地派出所訴說情況後，終於許諾他找朋友作為孩子的名義監護人，戶口落在朋友名下，每月把孩子的糧票寄到北京 ；最後又勉強在附近找了學校借讀。

男同學接著說：「現在我們倆都是學生，來讀研不是圖虛名，主要精力得放在學習上。畢業後人都過了不惑之年，早就失去做事業的最佳時段。」聽了他倆的話，我的腦袋都大了。我問畢業後的去向，他說：「她考的是生化，我考的是生理；現在人才青黃不接，畢業後應該就在這兒工作了。快說說你的情況吧！」

我告訴他，調到香河不久，想把在山西農村工作的妻子也調過來但被拒絕，所以決定考研。考臨床肯定沒法跟別人競爭，所以報了北京流研所的「醫學微生物學」，研究方向是「布魯氏桿菌病發病機制」；布氏病是我在山區工作時的常見病。我說：「英語是必考的，別的科目，手裡的資料雖然老了些，但還可以參考，唯有免疫學是這幾年才興起的，現在還沒有正規出版物，所以找你們求助。」

同學說「布魯氏桿菌病」招生 他也聽說了，肯定挺難考，不如再換個專業。我說哪有那麼好選的專業？不換了，反正也沒抱多大希望，也就是碰碰運氣而已。

男同學把考研時的英語複習題和模擬考卷給了我，又拿出一份簡單的油印資料說：「關於免疫的概念，過去僅在微生物學裡簡單提及，現在成了獨立學科，我這兒也就只有這個。」我接過來說：「你這兒已經到頂了，你這兒沒有，其他地方肯定也沒有。等著聽我的消息吧！」

回到香河，我夜以繼日拚命苦讀，用「懸梁刺股」形容絕不為過。六月二日開考連續三天，好像考場上只有我們醫院的三個人。耐心等了兩個月，我們三人的命運一樣，分別收到個人考試成績單和未被錄取的通知書。我趕到北京會見兩位同學開門見山說：「向二位彙報考試結果。」他說：「不用彙報，沒戲！」我說：「你就這麼小看我！除了英語沒過線，其他幾門都八十分以上，免疫學竟然得了九十多分！」

他說不管考得怎麼樣都沒戲，因為那個專業全國只有一個名額，是給一個在職人員設置的。我埋怨他早就知道這些信息卻沒告訴我，讓我白費了這麼大勁。他說見我很執著，怕打擊我的積極性，就算換個專業，時間也來不及了。

我的考號是第十九，說明全國至少有幾十人是陪榜的。不管怎麼說，這次考研還是學到不少東西。阿Q精神挺好，今後再也不會有非分之想了，就安下心踏踏實實幹吧！