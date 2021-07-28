上世紀六○年代，中國 經濟落後，物質生活匱乏，特別在食、衣方面尤為嚴重。為了預防囤積居奇，各省市自治區的緊俏商品都憑票供應。自一九五四年到一九八七年，每人每年發放棉布票十七市尺，做一身棉衣服就需十六市尺，其他的內衣褲、寢具用品、浴巾等也都要布票才能購買。所以我家五口人必須實行棉布節約計畫，就如當年的順口溜：新三年，舊三年，縫縫補補又三年。

母親從前由於家庭環境比較富裕，陪嫁及婚後縫製不少質量較好的衣服，所以她很少添置新衣服，節約下來的布票，對緊張的家庭用布有點幫助。我們夫婦和兩個小孩則問題較大。家裡有一台縫紉機，成人的衣服可以修補改，我將箱底的舊絨西裝找裁縫店師傅改成青年裝，可當冬裝，也節省布票。我的一條國外親人帶回的混紡西褲，經過修改、補釘、舊翻新，穿了十多年。最初十年穿至褲後臀位已磨破，內子在磨破處多次補釘，照樣穿著上班；後來褲腳也破損，即改成短西褲，夏天穿到市場買菜，格外涼爽。

襯衫領子和袖口破損，換一條新領子、修補袖口後，可多穿一些時間。床單破了，內子把床單橫向裁開後，將原本的兩邊對拼到中間，即能繼續使用，如果再用到破損，可用相同方法將床單縱向裁開，依然將兩邊變成中間，拼接起來還可以再用呢！

內子也將港澳親友帶回的女服修改翻新，讓它適合內地風格才穿；破了的衫褲，爛到不能再補時，可以做鞋墊，也可以把它弄成布條當拖把用。

至於兩個小孩，幸好那時購買化纖（又稱「的確良」）無需布票，敝開供應；內子利用家裡的縫紉機為他們縫製新衣褲，減少布票消耗。我家住一德路的北面，有條賣麻街，有些港澳水客帶些港澳男女服裝不定期兜售，這是不合法的，有隨時被工商管理部門沒收的可能。所以這些人用手拿著一、兩件衫褲，或挽個小袋，準備隨時「走鬼」。

雖然如此，為了生活，也有四鄉的人冒險在此收貨，批發到小城鎮去，賺點生活費。我也在此處遊蕩，遇到有合身衣褲，價錢雖然貴一些也欣然購買，以節省布票用來買寢具、內衣褲。另外收取在我家附近開設裁縫店叔婆贈送的名種角料碎布，用縫紉機拼成八寶圖案的夾被，夏天蓋用。

「的確良」是一種滌綸紡織物，又稱維尼龍，有純紡的，也有棉毛混紡的，通常用來做襯衫。當的確良投放市場後，雖然不吸汗、不透氣，但英挺爽滑，耐磨不走樣，易洗快乾，又比棉布結實，且不需布票購買，對布票不夠用的家庭，無疑是一個喜訊。

改革開放後的一九八七年，棉布、的確良產量大幅增長，質量、款式多樣化，於是取消憑布票購買限制，的確良逐漸走向衰落。

「新三年，舊三年」，對我們這一輩記憶猶新，也反映我們當年生活困窘的情況，那時人們穿補釘衣服上街是尋常事。當今的年輕人衣櫥裡的新衣都穿不完，穿舊了的衣服即丟棄，何需補釘呢？經濟騰飛，物質豐富，修補改的時代已經走入歷史。