一九九三年，母親九十二歲，身體日益衰弱；平時弟弟總是等母親狀況好轉就給我們來信報平安，那年四月他在信中直告母親狀況不佳，我們預感問題嚴重。

恰好學校開春季運動會，為時一周，我把情況告訴楊校長，他很同情我們支援西北，平時無法照料家人，就同意我回家看看。

大兒子這段時間有空，他小時候一直在蘇州由外婆照料，聽說老人家這種情況，表示要和我一起回去看看外婆。我們坐銀川到上海的過路火車回蘇州，母親看見女兒和外孫一起回來看望她，很高興。兒子上街時，給她買了一大把香蕉，老人平時節儉，幾乎不買這種黃橙橙的新鮮香蕉。外孫長大懂得孝順她，讓老人心情愉快。

母親和弟弟一家一起生活，人口多、住房狹窄；年輕人工作、學習、照料孩子整天忙碌，時屆仲春，母親還穿著過冬的棉襖；她告訴我很久沒有洗澡了，身上發癢難受。那時普通百姓家裡沒有淋浴設備，母親背駝了，眼睛又高度近視，做什麼都不方便。我等屋裡的人都走空，給母親在房間裡用澡盆洗身子；盆不大，換水洗了兩遍。洗好以後母親高興地說，感覺換了一個人似的渾身輕鬆，希望我暑假回來幫她洗澡；我說只要學校沒有什麼學習會，就一定回來幫她洗。

好久沒有回蘇州了，我抽空去觀前街看看，買點蘇州糕點帶回去給孩子。那時快到端午 ，青團已上市，趕緊買了一大包。回到家，母親喜出望外地說：「啊，青團子，多年沒有吃到了。」

以前我家住在湖州鄉下，小時候經常看見母親用醃南瓜葉做青團，那是我們全家喜愛的美味。現在她年紀大了，行動不便，家裡也不需要她操心，對老人來說，這些往日念念不忘的風情也淡了。

我們在蘇州停留十天，要動身回咸陽，母親依依不捨，顛顛巍巍地把我們送到門口，倚門站立，我邊走邊說，「妳放心，我會爭取回來看妳」。我提醒她，時間緊我要趕火車，她回答說：「妳走吧，我能自己回到屋裡。」

到了石板街的轉角，我再回眸注視母親，她仍然在張望。想不到，這就是我和母親最後的告別，半個多月後母親離世，她那倚門望著我的情景，永生難忘。

今年我也快九十歲了，在睡夢中仍然時不時會出現母親的形象，彷彿我還是她身邊的小女孩。