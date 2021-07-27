馬司令，江城區誰人不曉？父親是專區武裝部政委，正團級；原籍山東，四野從東北轉戰南方，打進海南島那年，他是四野一縱的副營級參謀。馬紅兵在南方出生，這一年十七歲，山東大漢，身高一米八。

從一九六六年夏天破四舊開始，馬紅兵就是三中最早的紅衛兵組織司令，別人去北京 接受毛主席接見才一次，他去了三次。他爸爸當兵前在東北當過「鬍子」，這歷史後來被渲染得苦大仇深，馬紅兵理所當然地成為根正苗紅的「尖子」。他繼承父親的「紅色基因」，校內帶頭動手批鬥校長和老師，從北京引進陰陽頭、噴氣式，後來升級到給「牛鬼蛇神」坐老虎凳、灌辣椒水。他揚言，這些刑罰是從革命小說 「紅岩」學的，裡頭描述中美合作所給革命志士所施的酷刑，他這叫「以其人之道還治其人之身」。

江城的東風派形成後，他當上各校聯合司令部的司令，分管武鬥這一攤，江城的幾次大規模火併，他不是發動者就是指揮者；最新的「戰績」是在糖廠兩派衝突中，將四個旗派俘虜用鐵線穿過鎖骨，打至血肉淋漓再拋出廠外，其中一個因傷重斃命，全市旗派把馬紅兵恨得牙癢癢。這一次，他和司令部幾個手下去一個公司串聯，大家喝酒正在興頭上，他不會喝，覺得沒意思，提前離開，不料迷了路，犯了這一致命錯誤。

馬紅兵的眼睛被蒙上黑布，被四個人抬進據點。打手把他放在天台的水泥地面。「抓到馬司令」的消息在據點內傳開，大家湧上天台看熱鬧，司令把大部分人轟下去，下了死命令：「這件事絕對不能說，誰走漏風聲，不被老保幹掉也難保不被自己人收拾。」

司令在天台留下六個人，其中五個是武鬥隊骨幹，還有一個是雞勝所在宣傳隊的，他含淚說在船廠當徒工的弟弟也是旗派，一個月前被馬紅兵的人馬逮住後打斷雙腿，如今還待在醫院。他一番話終於感動了司令，獲准參加。司令把大家拉到一邊，壓低聲音，發布最嚴格的命令：一不准說本地話，二不准說真名字，三不准暴露地點。

在司令指揮下，打手把馬紅兵用繩子從脖頸到腳踝捆得嚴嚴實實，再把他放在地上，臉朝下。力氣最大的打手揚起碎生鐵的十八磅大錘，狠命往後背打下，馬紅兵唔一聲，鮮血把口裡布團染紅，打了三錘，背部明顯凹陷；再把馬紅兵翻過來，在肋骨部位再砸三錘。馬紅兵一臉是血，司令怕「五竅」流出的血會把人噎死，把塞進馬紅兵嘴巴的布團拔掉，鮮血噴出，濺得司令一身都是。

馬紅兵並不屈服，大罵、大叫救命；打手把他按住，用膠帶把口部封住。司令命令打手把馬紅兵的腿抬起，往膝蓋窩下方墊上三塊磚頭，再揚起大錘砸向膝蓋，周圍的人聽到骨肉拆裂的鈍響；人們看到他兩條小腿軟塌塌的，可見膝蓋已徹底斷開。馬紅兵昏死過去。

我閉上眼睛，眼前晃動著一張年輕的臉孔，鮮血從嘴巴、鼻孔和眼睛噴射，成為四道激流。木說：「媽的，他們真是鐵石心腸，換上我，早就暈死過去。」我捂著臉，輕聲說：「好了，不要說了。」

木咬了咬牙說：「我開頭也憐憫馬紅兵，好端端的小伙子……可是，你知道他用銅頭皮帶抽『黑五類』多狠心，一個地主婆給抽得滿地打滾，還嫌不過癮。那還是去年，破四舊剛剛開始，我們連動人家一個手指頭的膽量也沒有，他就從北京的『聯動』學來那麼多殘忍的招數。活該！」

最後，木草草把打人事件交代完。馬紅兵被冷水潑醒，司令要停手。但那從宣傳隊來的志願者要為弟弟報仇，拿起一根五寸長的鐵釘，敲進馬紅兵的腦殼。馬紅兵因失血過多，脈搏極為微弱，司令以為他死了，吩咐打手把他放進大麻 袋抬上卡車，開了十公里，扔在江邊的茅草裡。

說完，我們兩人沉默。木走出房門，向伙伴討來兩根「百雀」牌香菸，兩人點火抽起來；我頭一次抽菸，嗆得連連咳嗽，但沒有放棄，這時刻必須麻醉自己。

臨睡前木交代，萬一東風派今晚偷襲為馬紅兵報仇，不要慌，「我們的工事穩固得很。不過，這可能性極小，東風派不可能這麼快就查到線索。」我雖然害怕，但裝出無所謂的樣子問：「雞勝在據點裡嗎？」木不屑地呸了一聲說：「他沒露面好幾天了，說是老媽有病，我還不知道？和雲幽會去了。」

「說句老實話，老保打進來，你願意拚命嗎？」木把菸蒂扔到地板上，「憑什麼死？雞勝有『雲』，我和你什麼也沒有！」和木合蓋一床棉被，我沒怎麼睡，遠處隱隱約約有槍聲。次日早上，木陪我離開技校。無端地，我看到「你的雲亂草」的標語上，滲出殷紅的血，是不是馬紅兵的？

半年以後，武鬥平息，東風派全面得勢，紅旗派遭受清算，我離開學校成為知青。一次，我問回老家看望父母的木：「馬紅兵死了沒有？」木說，小子命大！第二天早上被澆菜的農民發現，報告軍管會。馬紅兵的爸爸得訊，派來救護車送他去廣州的大醫院搶救，再靠關係用軍用運輸機把寶貝兒子送去北京，做後期醫治；如今恢復得不錯，只是腿壞了，一輩子用雙拐棍。

我又問雞勝呢？木說，忙著約會呢！雲被他甩了，因為她雖是城市人口，但沒有職業，給送到鄉下當知青。他的新女友是和他在宣傳隊一起跳忠字舞的。

五十年後，我問木，雞勝如何？木說老得一塌糊塗，腰駝得厲害。有一次木對他說：「雞勝，記得當年你在廠門口教訓我『老弟，做人，總得講點氣概嘛，看我』，把腰板挺得多直。現在呢？地上的硬幣全被你撿去了。」雞勝尷尬地苦笑說：「我沒空批駁你，去幼稚園接孫子要緊。」

「亂草」情書，短暫地屬於「雞勝」的「雲」姑娘，今日應仍在人世，該是個龍鍾婦人了。

➤➤➤你的雲亂草（上）