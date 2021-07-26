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國會圖書館中文藏書

亓冰峰

坐落在華府國會山莊的國會圖書館，是世界藏書最多的圖書館之一，尤其中文藏書更為著名。國會圖書館收藏中文圖書始於一八六九年，中國清朝同治皇帝贈送美國一百三十套、共九九三冊文史圖書，以交換美國農業部出版的書籍。

一九○八年，美國將庚子賠款餘額退還中國，中國則回贈國會圖書館一部「古今圖書集成」，全書共有一萬卷，是世界最大的百科全書，並派唐紹儀為赴美專使，在華府簽署致贈。此後經由各種渠道收集與採購，國會圖書館的中文藏書不斷增加，成為中國之外收藏中文圖書最多的圖書館。

二戰以後，冷戰開始。六○年代中蘇關係惡化，八○年代美中恢復邦交。於是由美蘇對峙，變為美中蘇三國演義。重新認識中國受到美國朝野的重視，並有政府的大量資金注入高等學府，各大學紛紛建立中國語文學系及中國研究科目。

但當時只有國會圖書館和少數著名大學的圖書館藏有中文圖書，造成研究困難。因此，當代中國研究聯合委員會主席約翰‧林伯克與哈佛燕京圖書館館長吳文津，倡議籌組一個專門機構，負責收集和複印中國研究資料，以合理價格提供各大學圖書館及學術研究機構，協助中國研究計畫。

一九六八年，中國研究資料中心在華府成立，隸屬研究圖書館協會，聘請香港大學余秉權教授為中心主任。國會圖書館是研究圖書館協會的會員，因此達成協議，准許中國研究資料中心，充分利用國會圖書館的中文藏書，進行複印和分銷的業務。

我於一九七四年加入中國研究資料中心，擔任資料收集工作；當時在中心負責這項工作的有鄭炯文和王大鵬，我們經常開車去國會圖書館借書，每周至少有兩天消磨在國會圖書館的書庫。國會圖書館的中文藏書浩若煙海，置身其中如坐書城。遊走於書架之間，東尋西探取書，如獲至寶，一待就是幾個小時。

然後把要借的書及報紙雜誌裝箱，每次借書一百多冊，載回中心開始閲讀。每本書或報刊都要寫簡短的英文提要，刊登於中心出版的季刊通訊上，以便各圖書館選購。

余秉權於一九八二年退休，研究圖書館協會任命我擔任中心主任。一九八六年，中國研究資料中心脫離研究圖書館協會成為獨立公司，這時中國已經對外開放，各圖書館可直接向中國採購圖書。

中心的時代使命已經結束，業務必須改弦更張，於是著重稀有珍貴資料的收集與分發，如紅衛兵小報、文史資料期刊、民國政府公報等，因此跑國會圖書館的時間少了，但對那段置身書城的歲月，仍舊懷念不已。

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