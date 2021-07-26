「你的雲亂草」是校園牆壁上一條墨寫的大標語，頭一次看到距今超過五十年，但張牙舞爪的字跡，稚氣、笨拙、流氣十足，末尾巨大的三個感嘆號依然清晰無比。

一九六七年冬天，我十九歲，前一年高中畢業，因全國停止高考，留校參加文革。此時武鬥已到高潮，我所在的縣城兩派衝突加劇，占優勢的東風派連連出手，紅旗派只憑悲壯有餘的勇氣抵抗。風聞東風派正圍攻紅旗派的老巢「一中第三宿舍」，父親氣急敗壞從鄉下趕來，把我這個紅旗派「黑秀才」押進汽車 站，遣往五十公里外的江城。

到了江城，按手頭的地址到了離市區五公里的北街，走進技工學校，告知老校工我要找鑄造班的木。木是我小學的同班，年齡相仿，三年前考進技校鑄造專業，剛畢業文革就來了，分配被耽擱，只好留在校內參加「史無前例」的胡鬧。

江城是地區級大市，兩派惡鬥的火藥味遠遠勝過我們的家鄉。木和我一樣，是紅旗派，「技校紅旗」和校內的東風派組織「全無敵」勢同水火，旗派占了學生宿舍一座大樓當做據點。

木匆匆忙地走來，放在幾個月前，他會開玩笑來一句：「怎麼還沒死？」今天神色異樣，只說：「來了？」他知道家鄉的風聲正緊，不必問也知道我的來意。他告訴我，最近這裡不平靜，要做好準備，和老保大幹一場。

木領我走進三層高的大樓，門外有三個戴「技校紅旗紅衛兵」袖章的學生，木對他們介紹了我，他們點點頭，放行。門口過道上堆著兩行半人高的沙包，原來的大門是木製的，如今是半寸厚的鐵板。

走廊旁邊堆著長矛、鐵枝、安全帽，還有一排滅火筒。木不是武鬥隊成員，但對「武器的批判」抱著天真的浪漫；他拿起一根長矛，那是用自來水管改成，一端削尖，「嗨一聲刺進敵人的胸膛，這一頭，張嘴從管子喝血……」那口氣，像炎夏喝紅豆冰。

就在隨木參觀的路上，我注意到「你的雲亂草」。從二樓走廊四望，哪裡都是標語，一律殺氣騰騰，「最最強烈抗議全無敵傷害紅旗戰士！」「血債血還！江城紅旗永不倒！」「向十一‧十三死難烈士致哀！」

而五十公尺以外的教學大樓，如今成了「全無敵」的據點，牆外也布滿大標語，「東風戰士想念毛主席！」「清算我校走資派ＸＸＸ的流毒！」。相形之下，「你的雲亂草」如此溫柔，必定是初戀的傾訴。

誰寫的？木的戰友。這些為了「捍衛毛主席革命路線」不惜丟命的青年男女，誰不嚮往戀愛？刷下這一條標語的傢伙，不知是出於對戀愛的憧憬還是惡作劇，居然重複不下十次，使得「亂草」一標語遍布全樓。

木向我解釋，他的同學「雞勝」前兩天接到一封情書，不知是被同學偷走了，還是他自己在膳堂打飯時從口袋裡漏出來，撿走情書的壞小子便把末尾的署名「你的雲亂草」公開。「雞勝」氣急敗壞，正在偵查罪魁禍首，揚言予以報復。

木幸災樂禍地壞笑：「雞勝得瑟慣了，生怕大家不知道他的男性魅力，到處炫耀，活該！」我問，「雞勝」是名字嗎？木說勝是名字，前面的「雞」是綽號，原來是「生雞」（廣東話，即公雞），意思是趾高氣揚、活像統禦眾多小母雞的大公雞，為了方便，省略一字。「這個雲，雞勝說是她追他，太熱情，差點讓他受不了，我才不信。」木的牙縫洩出一絲「看不起」的氣息。

我說，情書裡有的是甜言蜜語，哪一句都比「亂草」有意思，拿來當標語不對勁。木說，那封信被大家傳閱，他也看過，沒有一句自己的話，一味照抄毛主席語錄，講革命大道理，比較起來還是「你的雲亂草」有味道，看到嗎？雲是「你的」，多甜蜜！還「亂草」，謙虛、調皮、嬌憨，都有了。

走進木的房間，他不好意思地對我說只能留宿一個晚上，明天早上他送我去城裡，江城的「一中紅旗」會接待我。我說：「你們這裡，是不是山雨欲來風滿樓？」他站起來推窗看看外面說：「是啊！」

木簡略說了最近發生的事情。江城進入十二月後，兩派武鬥導致死人的有三宗。其中一次，是東風派得知旗派要去郊外武裝部倉庫搶槍，路上設伏，打死旗派三個人，都是工廠的學徒工。

次日旗派上街遊行 ，抗議東風派的暴行，這就是所謂「十二‧六」事件。

技校紅旗一行五十人，駕駛學校的「解放牌」貨車參加，遊行結束，大家坐在車上一路高唱「造反歌」：「要是不革命就造他娘的反，滾他娘的蛋！」到了北街一個十字路口，一個戴口罩 的大個子揮手，要搭順風車。開車的是「技校紅旗」的小頭目，坐在副駕駛座的是總部司令，司令問他去哪裡。大個子操純正北方腔：「勒滘」。

頭頭聽這嗓門，好耳熟，再打量後馬上省悟——是死對頭馬紅兵！頭頭不動聲色說：「順路，上來吧！」指了指車箱。馬紅兵爽快地從尾部爬上車，司令也從駕駛室下來，隨著馬紅兵爬上車箱。司令在車上打個眼色，說一聲：「拿下！」幾個人撲上去，要把馬紅兵制服。仗著人多，搏鬥幾分鐘，終於把馬紅兵捆起來。

馬紅兵大罵：「老子是誰你他媽認得不？快放開我！」挨了馬紅兵一拳的司令，捂住火辣辣的臉吼叫：「就是要抓你！」他把被捆成粽子一般的馬紅兵按在地上，把他的頭抬起，扯掉口罩讓大家看，「沒錯吧？是大名鼎鼎的馬司令！」馬紅兵罵得更凶。一個人乾脆往他嘴裡塞一塊擦車的髒布。

➤➤➤你的雲亂草（下）