《老照片說故事》無線氣象探測站

為美軍高空無線電氣象探測培訓班畢業師生合影。

飛行員出勤，首先要了解目的地和沿途的天氣各項要素情況；以往技術和觀測儀器落後，單靠地面氣象台所獲得的資料簡單，在飛行過程難免遇到意外狀況，以致改變原來航行計畫。

二戰後期，美軍研發了高空無線電氣象探測系統，用氫氣球將備有溫度、濕度、氣壓等傳感器的無線電氣象探測儀升至二萬英尺的高空，地面上的接收設備操縱定向天線陣跟蹤探測儀，將連續變化的氣壓、溫度、濕度電信號，傳送到數據處理設備上，發出的音頻表示運作狀況。同時，在座標紙上掃描出相應的變化曲線，通過探測儀上升的軌跡，計算出不同高度的風向風速，然後集中設在各地觀測點的實時報告綜合分析，得出所需航線 的氣象預報圖，克服以往僅有地面資料的不足。

一九四五年八月日本投降，二戰結束，在華美軍開始撤離，經過中美雙方商定，為了維持已經建立和即將在全國展開的高空氣象台站能正常運行，我們這群在一九四四至一九四五響應「十萬青年從軍」入伍的大學生，正在空軍通信學校高級機務班，學習通信基礎和專業課程。有十三人在十月十三日被抽調到昆明巫家壩機場 ，接受美軍第四十三氣象聯隊第十氣象中隊的高空無線電氣象探測系統設備維修技術培訓。

近兩個月結業後，分配到昆明、重慶、西安、蘭州、芷江等地，接替美軍的高空氣象探測設備維修人員；同時還到上海、漢口、廣州、北平、瀋陽、青島等地建新站。我被分配在空軍上海江灣機場氣象台，成為專職的高空無線電氣象探測系統維修人員，期間還協助美軍第十氣象中隊到新站安裝、調試新設備，直到一九四六年三月完成全國高空氣象預報網。

一九四九年初，根據戰略轉移要求，江灣氣象站的高空無線電氣象探測系統移轉到台灣 嘉義，之後由於消耗品以及電子備件補給跟不上，設備不能正常運行，乃至影響預報網絡的完整性。

如今的科技發展，使高空氣象探測技術大為改觀，有了全球衛星定位系統(GPS)可以對探測儀三維定位，降低探測器的電耗和重量，更降低成本。再加上氣象衛星的配合，氣象預報更加精確。