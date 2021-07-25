《老照片說故事》釣魚台國賓館

作者一行人入住的「釣魚台賓館」。

一九八○年以後，中國 大規模開放國境，歡迎海外觀光客入內參觀後，我們五對夫妻共十人、皆是由台灣 來美國的老華僑，參加由中國人士在洛杉磯成立的旅行社，展開一次十幾天的絲路之行。

一九八九年八月，從洛杉磯飛往北京。入關手續順利，由於時差關係，每個人都頭重腳輕，坐上巴士後方向全無。不一會兒，到達一個氣勢不凡的大門停下，兩側還有穿制服的軍人站崗，我們還在納悶之際，地陪向大家宣布，今晚住的地方是「釣魚台 賓館」，她自稱是生平第一次進入，還是託我們的福。

每個客人經過驗明正身之後，小巴士再度開行；天色已暗，七彎八拐終於停在一座精緻小紅樓前，行李員客氣地接過行李，引導每對夫妻進入個別房間。

客房精緻整潔，床單枕頭用手摸起來是高級品質，浴室各種器材看得出厚重結實，絕對是六星級旅館的水準。一座小彩色電視機正在播放台灣的政論節目，我大吃一驚，叫我內人來看這是怎麼回事？我可是剛進房間，方向還沒摸清楚，電視機不是我開的，也不知道這裡的頻道，怎麼會有「對岸蔣匪」的節目上映，我可沒有做錯什麼事呀！等到晚餐時刻，問到其他四對團友才知道我們有相同的情況。

休息片刻進入餐廳，我的老天！餐廳面積奇大，紅木餐桌厚重精緻，只有我們一桌十人用餐。菜色分量極佳，服務小妹也是十人，絕對沒記錯，每一位客人身後就站一名高䠷美貌的小妹為我們服務；換菜、換盤子、盛飯、倒茶等，好似服侍大爺大娘一般，我們實在承當不起。

餐後主廚出來向我們致意，詢問菜色是否合口味，順便推銷釣魚台賓館製作的中秋月餅，看來小巧精緻可口，可是第二天我們要上飛機去新疆遊覽絲路，只好說抱歉了。

一夜好眠，第二天一早起床，梳洗完畢等不及到室外逛逛，一逛嚇一跳；根據賓館簡介，昔日這一片多樹多湖多草地的林園，是作為帝王遊憩的行宮，古稱「釣魚台」，迄今已有八百多年的歷史。一九五九年改建成十七座樓房建築（沒有十三號樓），分散在占地四十二萬平方米面積上，湖水面積就有五萬多平方米。此處專供接待來中國各地省長以上的主管、來華訪問的各國元首，或社會名流住宿之用。

在沒有重要貴賓來訪空檔時期，也會接待來自世界各國的政界、經濟界知名人士以及豪華旅遊團體，我們這十人大概合乎最後一個條件才能住進來；不過第十二號樓是國家主席及國外總統才能入住，我們只能住在七號樓及其他小樓。

正好碰到有小隊軍人在小道上跑步出操，附近湖泊中的蓮花盛開，蓮葉大若圓桌面；散步到交誼中心看到室內游泳池，碧藍的水面對著我們招手。賓館內還有網球場、保齡球、健身房、按摩室、台球室、橋牌室、麻將室、桑拿浴室等設施，理論上我們可以免費使用，可惜沒時間，下次，有可能嗎？

我們夫妻兩人旅遊經歷不算少，住過的大小飯店也很多，能進入釣魚台國賓館住一夜，算是誤打誤撞。看過交誼中心設施之後，這個賓館在當年應該有七星級以上的價碼，這就是有中國特色的共產主義社會吧。