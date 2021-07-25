大使是一國之特命全權駐外使節，怎會和揮汗出力的工人聯繫起來？這在一九七○年代的中國 還真有其事。

那時「四人幫」尚在台上，趁著四屆人大召開之際，謀奪外交大權，私下在他們的老巢上海物色百名工人大使加以培訓，以圖有朝一日取代外交部的正規軍。這百名工人大使中湊巧有一位是我結識並短暫來往的人，他曾跟我們講述接受市委強力培訓的經歷，使我對歷史上出現過的這一齣短暫滑稽戲碼，至今記憶猶新。

最早傳聞中央有意提拔工人當大使，是從當時已升為黨中央副主席的王洪文一次講話中聽到，王聲稱工人階級要領導一切，包括外交領域，所以要在上海這個工人階級的大本營選拔和培養百名工人大使。當時我的第一感覺是新鮮，連代表國家的使節也要從工人中直接挑選，文化大革命可真是開天闢地。什麼樣的人能有幸上榜？當然必須符合革命接班人要求，若和王副主席一樣是造反派出身，想必可加分。

我那時正從基層被借調到外灘的上海紡織工業局團委，參與一個展覽會的籌備，所以接觸了一些局團委的幹部及工作人員。其中有個姓孫的年輕人是局團委委員，從一家手帕廠借調上來。

我與他同屬紡織局下的第一織布公司，彼此更覺接近，頗能談得來。他原來是工廠技校的學生，文革中參加造反派，後來順理成章地升官成為廠黨總支委員。小孫看上去還滿厚道，中等個子，五官端正，講話時總是面帶溫和笑容，還略有些結巴，很難把他與衝鋒陷陣的造反派畫上等號，也許他確是那種官逼民反的無奈之人。

過後不久，聽說小孫福星高照，被市委領導相中，躋身百名工人大使之列，一時成為大家刮目相看的天之驕子。可巧，市委大使培訓班的許多活動，就在紡織局隔壁的和平飯店內舉辦；小孫也沒有一闊就變臉，而是每天活動結束後，照常回到局團委辦公室與大家聊天和侃大山，眉飛色舞描述他每天的新鮮見聞和感受，讓我們這些鄉巴佬也能分享他的不尋常經歷和難以抑制的喜悅。

他講到，市委領導徐景賢親臨會場做報告，勉勵大家敢挑重任，為國爭光。時任上海市外辦一把手的馮主任更是事必躬親，精心安排培訓班的所有活動。最令人眼饞的是，有一天小孫還介紹培訓班訓練學員使用刀叉、餐巾等西餐用具，和熟悉外交宴會禮節等情節，包括用湯匙舀湯時應朝外轉；說得大家心癢癢，愈發羨慕小孫的時來運轉。

培訓班結束後，小孫回到紡織局，說是要靜候分配。只是，這些候補大使最終等來的不是走馬上任，而是嚴酷的一九七六年金秋，「偉大領袖」駕崩，「四人幫」悉數就擒，工人大使的泡沫自然也破滅。

聽說小孫被遣送回廠，少不了要接受革命群眾的批評及深刻的思想改造。但說到底，這些工人大使不過是「四人幫」利用的小棋子，他們被蠱惑興起的大使夢，到頭來不過是一枕黃粱而已。