《老物件情懷》一件薄荷綠毛衣

作者送給舅媽的薄荷綠毛衣。

表妹發來微信 圖片，是一件薄荷綠的毛衣；柔軟的羊毛，織法精細，輔以同色蕾絲交纏至Ｖ型領口，極富女人味。我一眼認出，那是十年前我參加舅媽五十歲壽宴時，送給她的生日禮物。

舅媽嬌小纖瘦，戴著金絲邊眼鏡，笑起來梨窩淺淺；旁人總以為她是個溫柔嬌弱的女人，其實她做事麻利，心直口快，妥妥是個女漢子。因此，當她換上這件毛衣時，就連平日總嫌她性格粗糙的舅舅，也說她簡直像換了個人，並打趣要她千萬別說話，一開口畫風就變了。也許因著這份讚美，舅媽後來不捨得穿這件衣服，除非出席重要場合。

舅媽稱不上感性，即便對表妹也從未有母愛泛濫的畫面。外婆說表妹幼時內向膽小、見人不語，舅媽不喜這種性格，因而常冷落她。我與表妹同歲，性格卻截然相反，我機靈開朗，每逢暑假住在外婆家，舅媽總愛帶我上街，逢人就誇我有多討人喜歡，這偏愛成了親人們的茶餘飯後。

而我真切感受到她的喜愛，是六年前我即將移民美國 ，臨行前親戚為我餞行，宴後眾人三三兩兩散去，只有舅媽一直拉著我的手，反覆說著捨不得，更流著淚用力抱住我；母親見狀笑著說，怎麼比親媽還激動呢？

由於工作，至今都未曾回去，本以為歲月靜好，親人皆安；不料去年夏天，驚聞舅媽患上重度抑鬱，難以想像那樣大剌剌、不拘小節的人，如今遇到瑣事便極度焦慮與惶恐，整日唉聲嘆氣，畏懼出門，也不願與人交流。偶爾，表妹拖著她去小區花園裡散步，拍來的照片裡，舅媽神情呆滯、滿鬢白霜，已不復往日神采。

連續治療半年，幾乎毫無起色，今年元旦聽說醫生換了藥，舅媽服用後精神漸佳，明顯多了笑容與話語。就在眾人頗感欣慰，以為她康復有望之際，一月，舅媽趁舅舅在廚房準備午餐時，從十三樓窗口縱身躍下。

看到母親發來一句「舅媽跳樓了，今天下午」，我瞪著手機 ，雙手顫抖，深呼吸好幾下才緩過神來，抱著一絲僥倖問「還活著嗎」，母親答「她解脫了」。我不明白，是怎樣的絕望與困境，讓她用如此慘烈而決絕的方式離開人間；我更不敢相信，六年前我與她的擁抱道別，竟成了永別。

後來得知，在飽受抑鬱症折磨的半年裡，舅媽曾向姊姊提過輕生的念頭，還揚言「就算讓我住在一樓，我也總有辦法死掉」；她問過表妹「如果媽媽不在了，妳知道怎樣把我銀行的錢拿出來嗎」。閉門不出的日子裡，她在筆記本寫了各種備註與交代；在決然一躍的那天早晨，用手機贖回所有理財產品……原來，這場悲劇其實早有跡可循，她帶著一如既往的乾脆，做了此生最後一件事。

聽聞從高處墜落的人幾乎都面目全非，而舅媽身上唯一的外傷，是手臂撞斷二樓陽台所割出的一道口子，但X光顯示她骨頭全斷了。母親說，也許是老天垂憐，讓舅媽保持著完整的面容，去天堂裡再做美人吧。

表妹說，整理遺物時看到這件薄荷綠的毛衣被保存得很好，想到是我送的，便拍給我留個紀念；原本再過幾個月，就是舅媽的六十歲生日了。