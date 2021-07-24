用熬化了的羊脂油，慢火煮著拌了少許醃雪裡蕻末的豆腐渣，水氣蒸騰；在不停的「咕嘟」聲中，鍋裡冒出大大的氣泡。等到油脂慢慢被豆腐渣吸收，便有一坨鐵灰色、黏黏糊糊、形態上類似土豆泥的東西出現，將其剷出入盤，抓些切丁的韭菜梗撒上，最後澆勺滾燙的辣椒油。隨著「滋啦」一聲，在香氣四溢中，一盤油汪汪的北京 麻豆腐就出爐了。

麻字當頭，說到北京的麻豆腐，總讓不明就裡的人以為跟川菜中，以大量花椒為主要調味料的麻婆豆腐有著類似的口感。

其實，作為北京清真館子裡的傳統小吃，羶氣極重的麻豆腐既看不見豆腐塊的影子，也吃不出麻的滋味來；它的主要材料是磨綠豆做粉絲的過程中，被過濾出的豆渣。

現在，這種口感粗糲、滋味寡淡、被榨盡營養成分的下腳料，已經當成餵雞養豬的飼料來用了；但是在食物貧乏的過去，為了填飽肚子，它不僅沒有被丟棄，還要一物兩吃：給豆腐渣加些清水，擠壓出的汁液發酵出味，就成了在北京市面頗具人氣的豆汁兒，而餘下的渣渣，便是做麻豆腐的要角。

以豆腐渣為主，佐以切碎的醃雪裡蕻末，這樣的食材，加再多的油炒了，即使先倒入光潔的細瓷花碗中按緊壓實，再扣進盤子中，也是一副麻麻渣渣中夾雜著許多斑點的麻麵賣相，與光潔滑爽的豆腐相距甚遠。

如果直呼其名：羊脂油熬豆腐渣，顯然是件不招人待見之事，於是，這種顆粒粗大的麻麵吃食就有個含糊名號：麻豆腐。

出人意料的是，本來想讓無隔夜糧的販夫走卒沾點葷腥的麻豆腐，在從前的北京，入秋以後，特別是到了寒冷的冬天，卻受到足不出戶又錦衣玉食的大戶人家追捧。有人將羶氣重的羊脂油改良成以植物油烹飪以後，素油麻豆腐又成了道小有名氣的素食齋飯。

目前居家防疫 ，缺乏運動，沒過幾天人就胖了許多，排便也開始不順暢，於是想起了麻豆腐。

網購些綠豆，用清水浸泡一夜，拿出豆漿機打出漿，殘留濾網中、往常都會倒進垃圾桶裡呈棉絮狀的豆腐渣，便成了做麻豆腐的主材料；加入熱植物油熬煮，做出來的就是麻豆腐。

吃下這東西不久，腸胃的蠕動就明顯活躍起來。查看資料，知道豆腐渣也是如今淨吃精細食材的人們嚴重不足的膳食纖維，它不僅具有改善消化系統的功能，還可以將體重、血壓 和膽固醇控制在較低水平。

如此看來，口感和賣相都不咋地的北京麻豆腐，之所以能長久地在北京人餐桌上占有一席之地，這應該就是最主要的原因了。