一九五八年，全民大煉鋼鐵，遍地小高爐，勞力都投入這個中心任務，連地裡成熟的莊稼都顧不上收；眼看冬天就到，學校近千師生燒炕、取暖和燒開水的煤還沒有著落，因為無人運送，只能自行解決。學校決定停課一天，全校師生以班為單位齊出動，去鎮川堡把煤揹回學校。

我的班還是初二，學生們聽說要去鎮川堡背煤，都興致勃勃。成天圈在學校裡，難得有機會出去走走，他們的心情可以想像。幸好在住校生揹行李都有繩子，家裡也帶來乾饃，準備起來很方便。

鎮川堡在我們米脂北面三十華里，我以前沒去過。學生們本地人情況很熟悉，紛紛告訴我要去嘗嘗那裡的乾爐，我聽了不知是什麼好東西。我們沿著通向榆林的公路前行，無定河就在公路的西側。高中讀唐詩就讀到「可憐無定河邊骨，猶是春閨夢裡人」，現在看見這條河，心中未免為古人傷感。

陝北樹木少，路上難得看到一些柳樹，上面的細枝條都被老鄉砍去編筐子，留下老樹幹在支撐著。偶爾有販運的拉著幾隻駱駝走過，趕駱駝的有時會吼幾聲信天游解乏，歌聲粗獷悠揚。

走了約十來里，來到一座小石山邊，我們停下休息。陝北的山丘大部分都是黃土包，此處卻是座石山，而且峭壁上鑿出很多石洞。學生們說這就是米脂著名的景點萬佛洞，聽說從北宋時期就開鑿了；到了清同治年間，陝甘發生回亂，米脂一帶有的人家就躲在這些洞裡避亂。國共內戰時，洞裡有士兵鎮守，我上去看看，洞壁還留有士兵懷鄉思春的打油詩作，有些洞裡有幾座殘破的佛像。

又走了近兩小時，終於到了目的地。鎮川堡是陝北四大名堡之一，公路從中通過，房舍儼然，市面繁榮。此處自古以來是胡漢相爭之地，傳說穆桂英也來過此地，明中期在河邊川地建堡，故名鎮川堡。

我趁吃乾糧休息時，逛逛鎮上不長的大街，看看乾爐的真容；我發現其實就是燒餅，不過做法比較別致。底部平坦、面部隆起、中間凹薄，特別之處是在中間蓋上店號的紅章，因為乾爐店很多，蓋章以資區別。

乾爐的興起和鎮川堡的特殊需要相關，鎮川人外出做生意，他們走西口，跋涉草地、穿越沙漠，旅途輾轉找不到客棧時，只要褡褳裡有乾爐、有水，心中便不會發慌。乾爐是硬麵的，放一、兩月不會發霉，耐飽抗餓，攜帶方便，受到人們的青睞。學生們說，乾爐現在是當地人走親訪友的饋贈佳品，就像嘉興粽子、金華燒餅、南京板鴨一樣，每個地方都各有其傳統風味。

休息好我們來到煤場；陝北無煙煤質地優良，當地人稱其為鋼碳。我們要搬運的是大煤塊，厚度約十來釐米，每人選適合自己體力的塊頭，大的如半張報紙，小的如同書包，我也選了一塊較大的揹上。這是我生平第一遭步行三十里揹煤，我們的隊伍浩浩蕩蕩返回，勞動委員前後招呼同學，歸途當然速度放慢，多休息幾次。

我們班八個窯洞，我住中間一孔，男女生分列兩邊。窯洞每天要燒炕，爐口放把鐵水壺，冬天成天有熱水。學生每個窯都有人輪流燒炕和抬尿桶。炕總是溫溫的，睡慣炕的老人不愛睡木板床，老幹部解放後到西安大城市，要求平地蓋帶炕的石窯，過他們陝北習慣的生活方式。

冬天教室裡生個大火爐，值日生要早起一點去把火爐燒好，大煤塊往裡丟，火焰噼啪作響，教室保持溫暖。學校的水房建在深井旁，井深幾十丈，工人成天辛苦地搖動軲轆打水，保證全校飲水；鍋爐用煤燒，工友爬坡把洗臉水送到教師的窯裡，把熱水瓶灌滿。這就是五○年代陝北學校的生活景象。