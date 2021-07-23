我在台中就讀中興大興期間，認識了朱培智老伯；他是教師單身宿舍裡的工友兼管理員，可以說是全台少數僅存的一位老榮民工友。一直到我研究所畢業以前，從未看過他離開布滿壁癌的房間與值勤室，唯一一次在宿舍外遇到他，是在附近的郵局。

我在大三時開始訪問朱老伯，到現在仍舊記得當天十分炎熱，宿舍值勤室裡面只有一台老舊的大風扇嗡嗡作響地來回擺動。我就靠在斑駁的木桌旁，一面詢問並記錄他的故事。

朱培智老伯出生在江蘇徐州東南方的雎寧縣城裡，父親開雜貨店為生，家裡一出門便是青黑色的明朝城牆。對於抗戰，朱老伯印象最深的只有兩件事。

當日本 人攻打雎寧前夕，老伯一家到城東南投靠外婆，一路上從縣城方向不斷傳來槍砲聲，夜空被燒成紅色。

幾天後村民秘密帶回三個滿身是血的軍人，他們是八九軍七○一團、七○二團的士兵，從城牆根的水門爬了出來；三名軍人第二天便帶著村民募集的銀元與糧食離開，要回去部隊繼續抗日。

雎寧被日本人占領以後，由汪精衛的和平救國軍與日軍一起守城，但人們發現日本人愈來愈少，到後來只有在晚上時才派一個日本兵出來檢查城門是否確實關上。

朱老伯記得，抗戰末期有一年過年守歲，弟弟突然嚷著外面有黑影在逡巡，開門一看發現是一個日本兵；朱老伯的媽媽要日語比較好的弟弟幫忙翻譯，才知道這個日本兵是被徵召的大學生。

他沿路看到每一戶過年的情景，不由得回憶起過去種種，說著說著他從上衣的口袋裡拿出一張全家福，看來幸福祥和。

朱老伯的媽媽聽完故事默然，隨後把桌上的糖果、橘子、糕點包了一些交給這個日本兵，並講了些祝福的話。這名日本兵很敬重地向朱老伯的媽媽鞠躬，不久之後，城裡的人突然發現這支日軍小隊悄聲離開了。

然而和平沒有到來，內戰初期，朱老伯逃到徐州投靠親友並參軍，進到由韓夢羆少將指揮的鐵甲車總隊，朱老伯被安排到山東地區的裝甲列車上擔任指導員。

他參加許多護路工作，但看到的是被挖得柔腸寸斷的鐵路，共產黨則早就「化整為零」跑了。隨著國軍的戰敗，朱老伯跟著潰敗的部隊與難民一路南逃。

他曾在香港的調景嶺難民營住了兩、三年，到台灣 後到處找工作，曾經當過建築工人及台北監獄 的獄卒，最後寄身在台中中興大學的工友宿舍裡。每當過年，他總是會想到抗戰勝利前的那一次守歲時，在家門外徘徊的日本兵，以及照片中穿著學生服的日本青年與他的家人。