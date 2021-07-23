《老照片說故事》一樣京劇兩樣情

作者妹妹在大學參加京劇社時粉墨登場的劇照。

這是近五十年前，妹妹在大學參加京劇社時粉墨登場的劇照，我們四個手足中，只有排行老么的她，承接戲迷父親的嗜好。

我跟姊姊讀中學時，每周日隨篤信基督教的母親，從城南的眷村騎車到城北的教會聚會，讀小學的弟妹就跟父親留守家中；周日上午十時到十二時中廣的「京劇欣賞」，是父親每周必聽的節目，從小耳濡目染之下，冰雪聰明的妹妹不知不覺也能哼上幾句，自是更得父親的竉愛。

妹妹學文，進大學後選擇參加京劇社，研習這個具有文學價值的中國 古典歌劇；可惜她粉墨登場那天，適逢父親出差花蓮，無法前往觀賞。

我對京劇極為反感，因為我們周日聚完會，在烈日烘烤下騎車回家，滿頭大汗，飢腸轆轆，一進家門，衝耳而來的就是不知所云的京劇，時間一久，制約作用竟讓我聞之腹餓。

來美以後，每次看到央視春晚的京劇，對父親的思念取代飢餓感和反感，有次朋友送我們兩張台灣 來的國樂團在紐約 台北經文處劇場演出的門票，我們抱著捧場的心情前往；節目中插入一段京劇，只見坐在前面的老外隨著唱腔，一個勁兒搖頭晃腦，樂在其中，我卻對國粹不屑一聞，不覺心生愧疚。

父母移民來美以後，我想盡辦法，帶他們去看大陸來訪京劇專業演員的演出；在家陪父親看京劇錄影帶時，為了營造氣氛，演員中氣十足唱完一長句時，我雖然還是不知所云，仍大聲拍手叫好，逗父親開心。無奈父親來美定居才一年多，就因手術驟逝醫院。

最近看到一個用英語唱京劇的視頻，粉墨登場的小生唱「much」時，一口氣唱「嗎」了好久，最後才補個「曲」，逗得台下觀眾哄堂大笑，我相信如果父親還在的話，他一定也會開懷大笑。