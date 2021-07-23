上世紀八○年代上半葉，我在廣東嶺南小城市就讀中學，及第粥是愛吃的美食 之一。

及第粥是中國南方地區傳統美食小吃之一，屬於粵式粥點。關於及第粥趣聞傳說很多，其中明代才子倫文敘的最廣為流傳。

倫文敘幼時家貧，隔壁開有一家粥店；鄰居喜愛這位打小愛讀書的孩子，經常拿一碗豬雜粥給他食用。倫文敘功成名就，感念鄰居之恩，一天專程進粥店喝粥。他見此粥店無名，於是揮毫「及第」一匾相贈，從此「及第粥」聲名鵲起。

聽人說過，及第粥做法不算複雜，用豬瘦肉丸、豬肝片、豬粉腸加入粥中煮熟而成；滾熟後盛碗，撒花生米，切碎油條，伴小碟雞蛋散上桌，鮮味可口。

隨著時代演進，「及第粥」朝著好意頭方面衍變；比如，莘莘學子在高考前後要喝上一碗及第粥，討個吉利，許多的父母親在粥店買或特意煲及第粥給子女，寄託「望子成龍」之意。

小城市有一條小街，有家門前上端掛有一幅小牌匾的粥店，我們在讀書時，經常利用周末或假日光顧。小店地段不熱鬧，走近前才見小牌匾「及第粥店」四字。粥店大概二十平方米，出於貯放食物與衛生方面考慮，廚房與食堂間用一扇透明玻璃相隔。裡面擺放一張長桌子，上面幾個大瓷碗，分別裝著各種調配好的新鮮豬雜或雲吞麵食等。

小店的及第粥，基本上由老闆司徒師傅親手調料，現場現點現做。客人有人喜歡及第粥，有的愛及第拉腸粉，有人中意及第雲吞麵；及第粥最受客人歡迎，一碗兩角錢。司徒師傅見我們進來，熟絡地打個招呼，回過頭囑咐廚房員工，說學生讀書辛苦，每碗加多一些豬雜或給多一份油條。

偶然間聽旁人說，在六○年代初某年端午節 ，小時候的司徒師傅穿一雙破爛布鞋出街與同伴玩耍，一個小同伴見他穿的爛布鞋露出幾個腳趾頭，禁不住哈哈大笑。

童趣本無忌，司徒師傅忍受不了，他扔掉爛布鞋，光著雙足跑回家。老爺爺按摩孫子受傷的雙腳，先嘆氣，轉而心平氣和安慰他說：「等你長大了，通過勤快勞動再加上努力，總能穿上一雙好鞋子。」一句話使他重新樹立了信心，直至有機會開粥店。

司徒師傅的老爺爺曾在舊時私塾做老師，可謂桃李滿天下；可惜五○年代劃家庭成分，也搞不清怎麼回事，他家竟給劃為富農。這一來，不可避免帶來了是是非非，在推薦上大學那些年，司徒師傅即使很聰明，再勤奮，一樣喪失了各種機會。

司徒師傅說，粥店小牌匾上四字，看似有名又似無名。他引用一句俗語，說是「酒香不怕巷子深」，客人看重的並非店名字，而是講究做出的小吃美食有特色。

他的說法，在情在理。小店做出的及第粥風味獨特，親戚朋友也說他的手藝不知跟誰學的；有人說前人種樹，後人乘涼，應該是祖傳秘方？有人說司徒師傅獲得「道士高人」指點等等。一次我們半開玩笑打聽，司徒師傅淡淡一笑，很認真地說：「本店及第粥只不過調料夠新鮮，在煲粥這方面，更要講究真功夫。簡單說吧，對待客人就要視作自己親人，那就會引來更多客人光顧，那就是替我粥店做宣傳，也多回頭客，對不對？」

司徒師傅指著粥店招牌說：「記得老爺爺在世時教我做人做事道理，如今我打開門做生意，更要講誠信，力求做到最好，讓人們滿意。今日我算不上大富大貴，至少穿上了好皮鞋，過上了安樂時日。」

多年過去，聞聽司徒師傅有心將手藝傳給兩個子女，子女都不願開店賣及第粥，員工想學他手藝，司徒師傅除了教會基本要領，要他全盤托出煲粥那方子，暫時不會。司徒師傅實話實說，說自己並非雞腸小肚，由於他仍在開粥店，要是教出的徒弟有私心，還不是等同於砸爛自己端著的飯碗？

早幾年，在唐人街聽熟人說，小街粥店關門已久了，主因在屋主未作商量肆意提高租金 ，司徒師傅不滿之下撤出；又有人說，司徒師傅的親姊姊長期在海外經營公司，要他出國管理物業，眾說紛紜。我也曾還鄉旅行，抽時間專門去找粥店，但見原先的小店果然改作雜貨店，甚是遺憾。

走在唐人街，見到一些茶樓餐館，在保持安全距離下在街邊擺檔；有家粥店擺下五、六張餐桌，座無虛席，各膚色人士津津有味吃及第粥，那場面讓我感慨良多。