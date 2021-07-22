五月初友人在LINE 上告訴老友們，小學同學孫同學今年三月不幸過世了，大家都覺得十分難過和遺憾。

孫同學為人熱忱，在班上人緣非常好，LINE上的朋友們紛紛留言表達不捨之情；當年的班長馬同學感慨表示：「我們這一代剛卸下生活重擔，才要享受燦爛的黃昏美景，找回屬於自己自由自在的生活樂趣，沒想到她卻走了！」

我們就讀的小學是從另一所老學校分過來的，整個校舍三面都是蔗田、剩下的一面則緊鄰一座紡織廠。由於學校是在農地上新蓋的，四周沒有街道的喧囂， 每一年級只有兩班，頗像是隱匿鄉間的袖珍小學。

學校成立的第二年，我們升上六年級；一天接近中午時分，坐在中間排最後一個位子上的孫同學，突然舉手打斷老師的授課，鎮定說道：「老師，有蛇！」我坐在她右邊另一排的前兩個座位，詫異地看著她。

她指著我們兩排中間的過道，我一看真嚇傻了，一條大蛇正在緊追一隻小老鼠，同學們隨後鷄飛狗跳、爭先恐後從前後門衝出室外。隔壁男生班被我們嘈雜聲影響，也紛紛出來探個究竟，老師立刻放我們先回家吃中飯，下午一時再上課。

下午回校經過教員辦公室時，赫然見到兩條綠色大蛇的屍體，平攤在走廊外的土地上。

知情的同學告訴我們，隔壁班的湯老師先打死了一條母蛇，已經打電話給賣蛇肉的人來取，不料沒多久，有男同學見到另一條公蛇直往教員宿舍衝去，他們趕緊通報老師，擔心公蛇是來報仇的。那條蛇後來也被打死了，與另外一隻一起放在辦公室外面的地上。聽聞這些驚悚的事情之後，大家再也無法專心上課。

事情還未結束，幾天後又聽同學說，湯老師他們找到了那個蛇洞，就在我們教室外的牆角下；他們用火封洞，據說燒死了上百條小蛇，聽後令人不禁毛骨悚然，也不忍心再聽。

蛇和人類一樣，有自己的家庭，大家如果能夠在屬於自己的天地間生活，互不傷害侵犯、和平共處該多好。年幼的我當時心裡期望，這一切殘酷的事情都不曾發生過。

兩年前，袁同學陪我造訪五十八年前就讀的母校，只見器宇軒昂的校門、四面完善的教室大樓、高規格的運動場，以及花木扶疏的美麗校園，印象中當年的簡陋校舍早已消逝得無影無蹤了，但「老師，有蛇！」那個沉穩的聲音，仍深深烙在同學的心中。

當我向大家打開記憶的盒子時，眾人不約而同表示不曾忘懷，尤其是在眾人魂飛魄散亂嚷嚷時，年少的孫同學卻具有超齡的冷靜，更是令人難忘。