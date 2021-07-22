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《老照片說故事》本頭公廟話當年

文、圖／黃思義
西貢堤岸第五郡福德學校隔鄰的本頭公廟。
西貢堤岸第五郡福德學校隔鄰的本頭公廟。

朋友給我看他從越南旅遊回來的照片，其中一張是西貢堤岸第五郡福德學校隔鄰的本頭公廟，喚起我無限的回憶。

小學時我上福德學校，這是一所著名華校，校長曾金東先生曾任南越政府的教育部長。學校和二府廟、俗稱本頭公廟比鄰。本頭公廟原由福建泉州和漳州人出資修建，學校的操場就在本頭公廟前，每逢朔望或各大節日，來進香的香客和在操場上玩耍的學生混雜一起，是習以為常的場面。

福德學校雖沒明文規定，但學生理論上不准進入廟裡蹓躂玩耍，操場旁學校側門雖全天候敞開給進香的善男信女，上學時間有風紀隊在那裡把守，學生禁止外出。

移民南越的華人為了彼此扶持，在一八七四年成立七個幫會：廣肇幫、福建幫、福州幫、潮州幫、海南幫、瓊州幫、客家幫（包括其他省分）。一八八五年，福州幫併入福建幫，瓊州幫併入海南幫，只剩下五幫。每幫有公所及正副幫長，負責傳達政府政令、調解糾紛及幫助移民辦理政府文件。

移民南越的福建人多從商，故富裕者眾，其設立的福德學校，校舍巍峨宏大，規模可容納幾千個學生。

我從福德學校畢業多年，每年各節日，總陪同母親回到母校隔鄰的本頭公廟進香。說來可笑，我在福德學校上學多年，每天經過廟門口不知多少次，廟裡情況竟一無所知，直到和母親進入廟裡，才一睹廬山真面目。

在南越，香火鼎盛的廟宇，門口一定有數不清的乞丐，本頭公廟也不例外。南越淪陷後不久，我和學校兩位從北越來的教師聊天，其中一位問我為何南越各公共場所到處充斥著乞丐？她夸夸其談北越制度優越，所以沒有乞丐。我聽後默不作聲，不予評論，想不到另一位卻補了一句：「北越就算有乞丐，又有誰能有多餘的錢施捨？」

如今福德學校已改名為陳佩姬學校，而本頭公廟前的操場圍牆也被拆除，加建了三門，記憶中當年上學時的景象已不復存在。

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