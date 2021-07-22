「不會。我是越南 人了，我十六歲就跟著革命，怎麼會被開除呢？你嬸母看似普通農婦，其實是地下情報員。她生活在下柬地區，精通高棉語言，也能聽一些潮州話。她隻身進入高棉邊境 ，深入西貢等敵區城市刺探情報，為革命立下許多大功。說是夫妻，其實甚少見面，解放後才生活在一起，因此沒有生育。」

「叔叔最後做到什麼軍職？」

「略高於連長的指導員。」

「叔叔退休 ，政府每年有什麼表彰活動嗎？」

「國家統一日、黨生日，我們夫婦登上省裡的退休老革命光榮台接過紅旗、大紅花、接受人民歡呼，夫妻同台的很少。這已很好了，數十年解放戰爭，太多革命英雄人物，別要求太高。」

嬸母走過來，我問她可否說些高棉話？她當即用高棉話說：「吃飯。」「二十年沒說了，快忘了。」她回到越南話：「飯菜已準備好了。你們先坐在這石凳聊吧！我去叫鄰居過來。」「這兩位鄰居是你叔叔過去的部下，跟著你叔叔數十年，如今退休，仍不離不棄。」同鄉說。

兩位鄰居笑嘻嘻走來，純正越南人，約六十來歲，和我們一樣激動興奮。「你叔叔是大好人，與眾不同，真難得。」一人說。「歷史書已翻過另一頁，有什麼話痛快暢談吧！讓我們聽聽。」另一位說。

我們一邊吃飯、喝啤酒，我一邊用潮州話夾越南話回顧七一年在高棉農村首次見到叔父的情景和細節。有些話需要同鄉友人和叔父幫我翻譯。叔父問我為何記得這麼清楚？大概我的記性好，而柬埔寨是一本寫不完的書，三僑叔父是書中一個主角。幾十年後，我還會記住今天相會的情景。

從叔父、嬸母、鄰居、老鄉斷斷續續的回顧中，我了解到，一九七五年四月，越柬兩國先後解放，經歷幾十年的奮鬥活過來了。本以為可與自小分別的親人大團圓，誰料紅色高棉占領全國後大舉清城屠殺，親人生死不明，叔父內心萬分焦急卻無能為力。

當時越南也剛解放，民心不穩、百廢待興；南越推行社會主義改造，經濟落後，需要老幹部繼續發揮作用，領導人民建設。一九七八年，紅色高棉挑起邊界衝突，兩國爆發戰爭；一九七九年一月，紅色高棉的波爾布特政權在越南近二十萬軍隊進攻下迅速垮台，叔父親自培訓的這批高棉新生武裝力量，名正言順成了洪森政權管治下的國家軍隊，叔父也完成最後使命，正式退休。

且說解放後的越南歷經越柬戰爭、越中戰爭，經濟瀕臨崩潰，國窮民弱，國際孤立；越共又推行極左政策，取締資本家、沒收人民財產，逼得數百萬人民投奔怒海。而革命幹部、大小軍人貪污斂財，上層論功行賞，更讓大高官占有市區中心住宅或黃金地帶。

戰功顯赫的三僑叔父卻拒絕特權，兩夫婦除了享有免費的醫藥，每月僅領到少量大米、白糖、奶粉和不太夠花的救濟金，上級徵詢他關於住屋一事，他只要一間交通方便、周圍有花草樹木、接近農田的普通小農舍養老，於是上級安排他兩夫婦居住於此。

「來自人民，回到人民。」這就是我的叔父至理名言。

隨著越南改革開放，我在越南的堂妹發了小財，便經常接濟叔父。叔父的前下屬、我的多位同鄉，以及海外親戚常寄錢給叔父嬸母。首次重逢的三年後，我在堂妹夫陪同下再次前往高嶺市看望叔父，他接過我的五百美元說：「夠了，夠了。太多了用不完。」

大概八年前，嬸母過世。叔父於五年前患前列腺癌，症狀危急，當地政府把他送到胡志明市大醫院。市政府給他最好的醫生，最好的藥物，留醫一個月，把病給控制住後回家安養。他每天服用進口、昂貴的藥物，全部由政府免費提供。

三年前，叔父的癌症復發，在生命的最後日子，他要求搬到越柬邊境最後一個市鎮—安江省新關市。兩個月後不幸去世，政府依照他的遺願安葬於新關市郊區。

➤➤➤越共叔父（上）

➤➤➤越共叔父（中）