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《老物件情懷》兩張僑匯商品供應券

文、圖／張泰然
作者保存的兩張「山東省僑匯商品供應券」。
作者保存的兩張「山東省僑匯商品供應券」。

翻舊物，偶然發現了兩張「山東省僑匯商品供應券」（每張糧食二市斤）。

看著當年五口之家一天的「救命糧」，思緒萬千，難以名狀。不知為什麼那時竟然沒有拿它去買「救命糧」，而夾在舊書錯放到舊物堆裡？

那是中國大陸改革開放之初，百姓的生活必需品仍然憑證供應的年代，同時也恢復高考和公派出國留學。我那災荒年代出生、成長的小兒子趕上了好時機，在國家首次招考公派留學生時考中，前往美國留學，在普渡大學攻讀博士學位。

經歷過飢寒交迫日子的兒子，非常體察父母度日之艱辛；留學期間，在有限的公派學費裡省吃儉用，積攢了200美元，寄往家鄉父母。信中還特別囑咐：到銀行兌換人民幣時會附贈「僑匯券」。

看著兒子的匯票，我和老伴四目以對、淚留滿面，多日不願到銀行兌換。

換人民幣時，銀行附帶贈給了一宗政府印製的「僑匯券」，記得大約二十市斤糧票、十市尺布票、兩市斤食油，還有八兩麻油等。給兒子回信，淚滴信箋，囑咐他千萬再別寄錢來。

過了些日子，這些「僑匯券」還是逐日用於購物了。可是不知為什麼當時竟然漏掉了兩張兩市斤票券，沒有拿去購買珍貴的口糧。如今，拿來登報，祈禱「票證時代」不再來，也祝願我那孝順兒子已在美國成家立業、事業有成，貢獻於美國和祖國。

和祖國。

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