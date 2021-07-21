短暫的知青歲月中，我曾口挪肚攢、省吃儉用為城市小家弄回一麻袋玉米，並為此欣慰了好一陣子。

下鄉插隊前，身為家中長子，我過早體驗了七口之家因糧食不足，出現的一幕幕困苦與窘迫；為讓長身體的五個兒女、尤其四個禿小子填飽肚皮，母親一次次冒著「投機倒把」之罪名，每個月都做賊似地四處購買議價糧票，之後到糧站兌換玉米麵。凌晨四時，母親領著睡眼惺忪的我前往當地豆腐坊，購買做完豆腐的剩料豆腐渣，抬回家摻入玉米麵，以此增大窩窩頭的體積。早餐吃剩的窩窩頭，中午不得不掰為兩半，分給四個禿小子充飢。

由此，一踏入下鄉之地，我便對自己的食糧實行「計畫經濟」，努力用知青點發放的有限飯票，維持日常的生活。特別是進入下鄉插隊第二年，當我知道生產隊擁有花生地、果樹林、豆腐房、製粉廠之後，更是悄悄地改變飲食習慣，變成一頭壯實的小野驢，每天四處偷吃野外食物，以此節省自己的飯票。

知青點有新老知青一百四十多人，為了便於管理，控制糧食超損，每月發給每位知青四十五斤飯票，知青憑飯票到知青點伙房吃飯用餐。四十五斤飯票，女知青一般夠用，少數還有剩餘，但男知青，尤其是整日臉朝黃土背朝天、揮鋤掄鎬幹農活的生產組知青，幾乎個個捉襟見肘。我便是可數的生產組知青之一。

為了像其他知青一樣，確保每月每日飽腹，飯票略有剩餘，我從春季開始計畫飯食：早餐二兩玉米麵大餅子，中餐是四兩或六兩，晚餐回歸二兩大餅子和高粱米飯。之後整個白日，利用幹農活之機，四處狂掠吃食。

陽春種花生，猛勁偷吃花生種，途經豆腐房或製粉廠，趁機抓撈一把剛出鍋的豆腐、粉條，或是將一塊澱粉膏塞進嘴裡；夏日，刻意尋找機會溜進果樹林，狂啃一通瓜果梨桃；金秋，藉助拔花生、運花生、剝花生之便，恣意妄為、隨時隨地掠吃花生米。殊不知，過多的油膩花生穿腸潤腹，致使我整個秋季腸胃不適，消化不良，臭屁連串，一天數次跑旱廁。

但多虧狂掠野食，我既填飽了肚皮，又節省了一部分口糧。到這年深秋，我竟省下一百五十餘斤飯票，到生產隊庫房換回整整一麻袋玉米。

清晰記得，兌換完玉米當天午後，正巧邂逅隊裡拖拉機到市裡一糧庫辦事，我當即委託他人向小隊長告假，將玉米袋子扛上拖拉機，之後爬上拖斗坐在麻袋上。拖拉機抵達市內二路公交車終點站，我靈機一動，乘二路公交車可抵達小家道街區域。於是，我卸下玉米麻袋，連拽帶抬弄上二路公交車。售票員瞧後對我翻了一下白眼，但沒有說什麼，估計她家也有下鄉知青。

車到六道街，我拽下玉米袋。此地離我家還有三條小街，五百多米。還好，小學同學延春家就居住車站對面，我迅速穿過馬路闖進延春家，同樣下鄉的延春此時沒回城市小家，但熟悉的延春母親聞聽我的來意，馬上推出家中幼兒手推車。

我用這輛小推車把一麻袋玉米運到家裡，母親一見，先是楞了一下，跟著臉上現出歡喜的笑容。母親當晚特意蒸了一鍋白麵饅頭，塞進我的背包，翌日清晨我背著八個大饅頭返回知青點。