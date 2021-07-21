為安全完成任務，運輸多在夜裡直到凌晨；過泥溏、踏坑窪、避地雷，要忍受三餐不繼、熬夜露宿、風吹雨打、抱病行軍，遇敵情和敵機還要應戰避險。柬埔寨戰爭初期，許多華僑青年踴躍入伍，他們多被分配到叔父的運輸連隊，隨著戰爭發展，絕大多數華僑青年紛紛退伍加入華運組織，對此，叔父並不勸留，還是那句「很好！」

一九七三年，越南 解放部隊全部撤回國，我便沒了叔父的消息，僅聽說他結婚了，嬸母是越柬邊境的越南人，也是早期參加革命的戰友。戰爭歲月，革命者結婚生子是很麻煩的事，兩人聚少離多，一年難得見一次。

一九七五年四月十七日，紅色高棉占領全國，隨即暴力清城。我的諸多叔伯、姑媽和他們的子孫全被驅趕出城，分散在茫茫人海中，大家不約而同向通往越南的一號公路艱難行進。

半個月後，因有成千上萬越僑被組織接送回國，絕望中的最後希望是擔任越共高級幹部的叔父前來營救，結果是大失所望，龐大家族中除了幾人幸運逃到越南之外，留在高棉的只有我一人活下來。

一九七九年五月，我帶著妻小從高棉偷渡去越南想投靠姨母，不幸被越南邊防抓獲，交給高棉地方政權，地方的農民政權半夜偷偷放走我們，還給我們指出一條越境的隱秘路徑；同年八月，我又從越南潛往高棉想尋找父母，再次被邊防抓獲。

那時正當中越激戰，我被當作中國間諜 送進牢獄，再轉到省軍區嚴加監視；在那段日子，我常想起三僑叔父。他在哪裡？以他的職位和資歷能把我救出來嗎？我曾悄悄問一名基層越南軍人，是否聽過「三僑」的名字？他說：「聽過呀！遠近聞名。」我沒勇氣透露三僑是我的叔父，既然他們把我當作間諜，我怎麼可以連累叔父？

幸好一個月後，因沒證據證明我是間諜，加上嚴重缺糧，便把我放走。

三十年後，我在美國 打聽到三僑叔父、嬸母都健在的消息，並有了他的地址，我寄信寄錢給他，叔父的回信附有一張大相片。他的中文信很短，但字體工整，表達清楚；信中說沒有電話，有事可打給鄰居轉給他。

第二年，我到越南專程探望叔父，結伴同行的兩位同齡老鄉、也是叔父的前部下對我說：「你的叔父對越南革命忠心耿耿，為人正直清廉，道德高尚，他的部屬、上下級、甚至鄰居都對他十分敬重。」「我們每隔一段時間就去看望他。」「他太老實了，寧願清貧，拒絕特權，不像別的幹部貪污。」「我們兩人常接濟他，你有可能就寄些錢給他吧！」「你的嬸母出身農民，也是一生獻身解放事業，歷經幾十年戰爭的革命夫妻並不多。」

兩位友人還帶了四位高棉同鄉，一行七人坐上廂形車，前往叔父位於高嶺市郊外接近公路的農村住處。

叔父居住於同塔省高嶺市美新社第一區，距胡志明市約一百五十公里。他的家面向公路，汽車小心翼翼開下路面，叔父嬸母滿面笑容在屋前迎候。

「三僑叔叔您好！我們把美國的阿槐送來了！」那是我過去的名字。

「阿槐來啦！多謝了！我們一早接到電話，就一直在等著。」叔父握著我的手，「三十年了吧！」「是的，叔叔，三十年了。」七十歲的叔父興致勃勃，卻沒有當年軍人的威武，我有些傷感。

那是一間再普通不過的單層水泥平面屋，後面不遠處是農田。進入小廳就是睡房，一側是老舊鐵衣櫃，後面是廁所，屋子一側有大水缸，牆壁倚靠兩架老舊單車，周圍都是花草小樹，屋前的樹蔭下還有一張長方形石凳。

「時間還早，你們叔侄就儘管談吧！美國、越南，三十年，不容易。」朋友們和嬸母坐在石凳旁談話，一位老鄉陪著我和叔父走進屋裡。

我們互訴別後的變遷，互通失散親人的消息。我向叔父訴以三十年前兩次偷渡邊境被抓的事，問他：「如果叔父得知此事，是否能幫我從牢獄保釋出來？」叔父肯定地說：「我人一到，必定放人。」

老鄉說：「阿槐你別懷疑，『三僑』這名字遠近聞名。」

「阿槐我給你看，」叔父打開鐵衣櫃，取出一件老軍衣，軍衣上下滿滿別著主要是金色、紅色、五星、胡志明像、紅旗、鐮刀錘子等，五光十色、形態各異的勛章，足足有數十枚之多。「這就是我一生立下的戰功。」叔父自豪地說。

我又問：「六、七○年代，高棉熱血華僑紛紛獻身越南革命，一九七九年，中越戰爭、越南排華，他們全都被開除出黨團組織，叔叔是否受到牽連？」

➤➤➤越共叔父（上）

➤➤➤越共叔父（下）