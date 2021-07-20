如今信息爆炸，電視、廣播、報紙，更有無遠弗屆的互聯網和隨身攜帶的智能手機，每天都傳遞海量信息。可我的前半生居然有段時間，不得不生活在極度的信息閉塞之中。

一九六八年毛澤東發出「最高指示」，命大中學生上山下鄉，接受貧下中農「再教育 」；那年我恰好大學畢業，被發配到一個偏僻小縣的邊緣村莊。這裡的農民很窮，絕大多數住在泥牆草頂的房子；他們勞動一天的所得只值三、四個雞蛋，連飯都吃不飽，不過最讓我不能適應的，是極度的信息閉塞。

當時文化大革命在城裡鬧翻了天，可這裡卻沒什麼動靜。我曾遇到一個極端事例：有位婦女在抗日戰爭期間，到七、八里路外的小鎮趕集，差點被日本鬼子傷害。此後二十多年間她再不敢去那裡，見了我們就打聽鬼子還在不在。

我在這個信息閉塞的偏僻角落，除了修理地球還是修理地球，與世界幾乎隔絕，內心非常苦悶。也許有人說：要了解信息，不能看報紙嗎？江蘇省發行的「新華日報」，汽車從南京運到縣城要花十小時，所以縣城看的是隔夜報紙；我們公社距縣城幾十里路，報紙送來又需一天，所以公社看的是兩天前的報紙；我們生產隊距公社七、八里路，要自己去取報紙，看到的就是三天前的報紙。這還是最好的情況，縣城通公社那條路是土路，晴通雨阻。遇到雨雪，拿到的報紙興許是一周前的，還有什麼看頭。

也許有人說，不能聽收音機嗎？電子管收音機要用交流電，那個偏僻地方不通電，收音機就成了廢物。縣城倒是設了有線廣播站，用鐵絲連通各公社的廣播匣子，可是再通往農村就難了；因為鐵絲的電阻大，信號到不了遠離公社的地方。

後來市面上推出半導體收音機，可是很貴。我們當中有位手巧的潘兄，決定自己組裝一台。他托人買來晶體管和零配件，可是我們那裡沒有電，無法用電烙鐵。潘兄就去公社，住在醫院的朋友有小柴油機發電，每晚供電三小時，就抓緊時間組裝。

一周後潘兄帶著收音機回來，當晚就試機。我們原本只是想聽聽江蘇電台，沒想到信號最強的竟然是莫斯科廣播電台和美國 之音。當時城裡人聽這兩個電台要冒很大風險，而且信號受干擾聽不清楚，沒想到我們這裡靠近海邊，信號不受干擾，真所謂「無心插柳柳成蔭」。

莫斯科電台經常播放南京知識青年創作的「知青之歌」：「未來的道路多麼艱難、多麼漫長，生活的腳印深淺在偏僻的異鄉。跟著太陽起，伴著月亮歸，沉重地修理地球。」歌曲抒發了對故鄉的思念、對現實的悲觀和對前途的無望，引發了我對文革和上山下鄉的反思。

潘兄帶著小收音機回來沒幾天，我就聽到美國之音傳來阿波羅十一號登月的消息。「我個人的一小步，卻是全人類的一大步」，阿姆斯壯的話深深感動我。我既為人類的科學成就高興，也為祖國和自己的前途神傷；別的國家在快速前進，而我們受過高等教育的中國 青年，卻年復一年被糟蹋生命。

就這樣，在那個天高皇帝遠的閉塞角落，聆聽小收音機傳來的遠方聲音，我得以重新認識世界。原來許多國家的人民，並不像毛說的生活在水深火熱之中；反倒是中國的農民，遠遠沒有擺脫貧窮和愚昧。明白了真相，是我到農村接受「再教育」的最大收穫。

這台簡陋的小收音機，讓我擺脫極度的信息閉塞，如同蹣跚在隧道的黑暗中，終於看到遠處微弱的希望之光。