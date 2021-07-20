《老照片說故事》老同學

六年忠班的全班照。

小時候住在台灣 南部的鳳山新村，是海軍在鳳山蓋的第一個眷村，孤零零坐落在鳳山鎮的外面；從村子到鎮上上學、買菜、看電影 ，要走十五分鐘到省公路，再搭公路局車才能到，非常不便。一直到我小學四年級，由於海軍在鳳山新村旁邊加蓋工協和貿協兩個新眷村，三個村子的學生人數足夠成立小學，於是經由海軍的促成，中正國校在一九五八年成立了。

當年中正國校成立還有一段佳話，那就是從校長到教職員都聘請女性擔任，第一任校長是朱翠娥女士；在那物質缺乏的年代，由一群娘子軍創校，真是不容易。

這一張照片拍攝於一九六○年，我讀小學六年級上學期，當時我們六年忠班得了全校比賽的四個獎，所以班導師安排照了這張全班照留念。照片中前排坐著羅教導主任，苑訓導主任，班導杜老師以及郭老師、安老師。

照片中大部分同學已失聯，但是那一段一起打鬧、給老師取外號、拚聯考；一起當值日生、整理荒蕪校園，植樹、種花、澆水的歲月卻永遠不會忘記。

多年來，小學同學中，我一直和淑聯、大萍保持聯絡；在移居海外前，三人每年過年一定回鳳山老家相聚。感謝大萍在二○一八年聯絡到幾位老同學，承她先生幫我們在Line上設立「中正國校小學同學」群組，得以在六十年後，有緣與幾位老同學聊天。更可喜的是在二○一九年回台時見到維潔、敏蓉、何妙、遠航等老同學，敘了一會兒舊，聊的都是孫子、孫女們。

一晃人生到了安享晚年的階段，祝願中正國校的老同學們平安快樂。