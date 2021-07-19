一九六一年，我剛上小學四年級，從天津轉來一位新同學，叫高會深，小名「小鏈兒」。我們住在同一棟樓，他家一單元，我家四單元；認識他，我才看到第一本課外書，開始感受書的力量。

課堂上朗讀課文、黑板演算，老師叫他；圖畫課、作文課，老師也展示他的。他玩的也總是和我們不一樣，有一次他拿著一個紙圈兒喊我去玩風火輪；風火輪是他用一張白紙剪的，直徑有一寸半，中間是十字形支撐，十字形的每個角長出兩個小三角，分別折向兩邊，像鋸齒一樣；放在地上，風一吹就轉起來，我們跟在後邊跑。回到家，我也做了一個和他比賽，小伙伴們一看，紛紛效仿，樓前樓後都在玩風火輪。

有一回，他拿著一張白紙條找我，大約一厘米寬、十厘米長。他讓我伸出一隻手上下搧風，問我空氣輕不輕，然後告訴我飛機就是這麼輕的空氣托起來的。我不信，他把紙條的一頭從食指上面垂下來，按在下嘴唇下邊，往前用力一吹，紙條飄起來，和嘴一樣高。他說上面的空氣被吹走的同時，下邊的就立刻補充上來，托起了紙條，飛機就是這樣被空氣托起來了。

一天晚上，我和夥伴們坐在樓下乘涼，看著圓圓的月亮，我說：「月亮發光的地方都是高山，陰暗的地方是平原。月亮上有很多環形山，還有被星星撞擊出來的很多坑，白天的月亮有一百多度……」一個上五年級的不屑一顧地說：「瞧你說的，就像你搆到月亮！你有那麼高的梯子嗎？」大家一陣哄笑。我一說是小鏈兒說的，立刻全都不吭聲，抬著頭看月亮，聽我繼續講。後來我告訴小鏈兒，他說：「能搆到月亮的梯子就是書，書上都寫著呢！」

他家小廳有一個書架，滿滿的都是書，到裡屋拿出一摞書，封面都是彩色圖案，書名是「小朋友」；他說這是雜誌，每個月一期，「小朋友」三個字是宋慶齡寫的。這是我看到的第一本課外書，裡面有漫畫連載「三毛流浪記」、「小豆子」，還有兒歌、故事、摺紙、小製作、小實驗等，科學知識就更多了。他讓我先挑幾本拿回家看，看完找他換，還說床下箱子裡還有好多兒童讀物，都可以借給我。見我看「小朋友」，我媽說那是「閒書」，總是催我：「千萬別給人家弄髒了，趕緊給人家送回去！」我們家和他們家不一樣，父母沒文化。

一九六三年我父親退休 ，我們要搬回到天津，二哥留在保定。臨走的前一天，我和小鏈兒對著一個拳頭大的石頭跪下磕了三個頭，有模有樣地結拜成兄弟。一九六六年文化大革命，二哥從保定回來，告訴我，小鏈兒的爺爺是資本家，爸媽挨鬥，被抄家。一九六七年我去保定二哥家，撂下東西就找小鏈兒玩，他正在組裝半導體收音機，手裡拿著電烙鐵，桌上攤開線路圖，放著好多小零件。他帶我去他的中學老師家裡看望老師，說老師也被抄家批鬥。我們一起玩了幾天，回天津後斷了聯繫。

一九七八年，女兒誕生後，我不僅訂閱「小朋友」，還訂閱當時幾乎所有的幼兒雜誌，周日就去新華書店 買兒童讀物。女兒五歲，天津市實驗小學要在全市招收三十名智力優秀兒童，經過層層測試，女兒被錄取了。

我在中學工作，深知讀書對孩子成長的重要意義，尤其是獨生子女。二○○一年暑假，我找到居委會，提出在社區辦個讀書周活動：讓孩子們帶著自己的兩本課外書，到社區活動室交換閱讀，並讓他們講「書中的故事」，我還把女兒看過的一些課外書送給居委會。居委會大力支持，讓我給孩子和家長講一課。我想起小鏈兒，想起第一次看課外書，寫下標題：踩著書本，搆到月亮。

十年前，我高興地聽到小鏈兒的消息：他先是保定一個紡織廠的廠長，後來是某公司的董事長。可惜，至今也沒聯繫上他。最近總是想：六十年前，不僅僅是「小朋友」，他更是我的第一本課外書！