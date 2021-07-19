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《老物件情懷》騙與金錢饑渴

文、圖／沈克明
作者保存的「中大獎」通知書。
作者保存的「中大獎」通知書。

我剛來美國的時候，英語老師教了我們一句「Money Hunger」，翻譯成「金錢饑渴」；我理解的意思是「貪錢」。老師說，這種貪錢的人最經不起詐騙的誘惑。

一九九六年我返上海探親，好友王先生說他的妻弟在加拿大中了大獎，獎金二百萬。妻弟已託王先生在上海找高尚公寓，準備買二套。王先生把一張中獎支票複印件給我看，我看了之後差點笑出聲，連口說：「這是假的，我每個月收到一張！」王先生將信將疑。我返美幾個月，才從他來信中獲知， 妻弟不僅沒中獎，還被騙了不少錢。

在我儲藏室中翻到一張一九九五年我「中大獎」的通知書，類似那年上海王先生給我看的複印件。說實話，那年代的騙局是溫柔的，僅僅讓你去買他推薦的產品，買了產品就有中大獎的機會。

我這封中一百六十六萬六千六百七十五元大獎的大信封裡，還夾了推銷通俗書的印刷品與電飯鍋、攝像機等小家電產品介紹；按照說明，寄回中獎回執，貼上選擇的購書單及中獎號碼，就可等候大獎或小獎支票。老王的妻弟按說明買了一次次的書，付了一次次的款，最後得到獎品是一支電捲髮器。

那年代，家裡裝了電話後，電話公司每年印刷幾版電話簿，黃色的為工商企業電話，我們稱之「黃頁」，白色的為私家電話，印上姓名、地址、電話，我們稱之「白頁」。這些「推銷」書本、化妝品、保健品等詐騙公司，根據白頁輕而易舉獲得個人信息，從而進行郵寄誘惑欺騙。

如今比較當年的騙局，手機網路詐騙更是瘋狂。在紐約，幾乎每天有詐騙電話打來，自稱海關、移民局、中領館，還有免費送獎、交女友、大餐旅遊、收藏品、高利貸等；驚訝的是這些電話並非全是美國境內打出的，大部分來自泰國、馬來西亞、廣東、幾內亞、埃及、義大利等，無論是錄音還是人工，都誘惑你洩露個人信息。我身邊的二位老年朋友也中招。

而我是深深中了老師的「邪」，不是「金錢饑渴」者，當年收到中獎通知，沒回過一次信，如今持手機十八年，從來沒有給詐騙電話回過答，更老古板的是從來沒有在微信群裡搶過紅包。

不貪小，不信大獎從天降！

詐騙 美國 支票

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