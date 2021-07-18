《老物件情懷》雙孔電話插頭

雙孔電話插頭一邊插入墻上的電話插頭，另一邊提供兩隻電話的插座。

照片是個雙孔電話插頭，是「骨董」。牆上的電話插頭都是單孔的，如果有兩支電話要共用，可以先插入雙孔電話插頭，然後再分別插入兩支電話。同理，三孔電話插頭可以讓三支電話共用一個電話插頭。

我的房子是三十多年前蓋的，建築商要屋主自行決定屋裡要裝多少個電話插頭，反正是按個數計費。當時我離開學校不久，記得許多電影 有主角在睡夢中被電話驚醒的鏡頭，知道有線電話在美國 非常重要，所以四個臥房我每個都裝一個電話插頭，因為每一個床頭，都擺了一支電話。

爲何一個臥房會有兩支電話呢？科技一直在進步，有線電話逐漸被手機 取代，網路也出現了。剛開始的網路訊號叫DSL，是加在有線電話線裡輸送的。我把一間臥房變成書房，其電腦需要網路訊號，所以這個房間的電話插頭，插入雙孔插頭，一邊給電話用，另一邊給電腦用。

因爲DSL速度太慢，幾年後被淘汰。我換成光纖線，網路信號是靠同軸電纜輸送的。同軸電纜同時帶著電話和網路信號。電纜一進了房子，電話信號就進入電話插頭，網路信號則被分出，轉成無線電信號在屋内傳送，如此一來，電話插頭只剩有線電話的信號，雙孔電話插頭變成英雄無用武之地。

如今，大家都用手機，很少人還用有線電話，我預計我們的電話插頭可能變成完全不用。雙孔電話插頭的光輝歲月，一去不復返。