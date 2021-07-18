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千禧年賣大包

巫嘉清

公元二○○○年是千禧年，之前的三、四年間，已經有報導指出電腦有Y2K的問題。愈接近二○○○年，新聞報導愈多，引起大眾對Y2K問題的恐慌。

對於我們一般民眾，簡單了解是電腦上所有的日期，都是排列成日／月／年（ＸＸ／ＸＸ／ＸＸ），年分用的都只是最後兩個字，到二○○○年時，若只用○，電腦可能會以為是一九○○年，整個電腦程序操控會被癱瘓，禍及全球。

十月時，我看到一艘郵輪文藝復興號（Renaissance）的廣告，這是精細舒適中上級的小船，只有四百多乘客，船上工作員工有七百多人，以優質服務及精美餐食聞名。

剛巧弟弟一家在八月時坐此船暢遊地中海，他們在八月十七日上岸後下榻伊斯坦堡希爾頓酒店，當天凌晨三時左右土耳其發生七級大地震，在震驚恐懼之餘，弟弟回來後仍然萬分讃賞，推薦文藝復興號及此航程。

我們從來沒有去過遊船河，但在弟弟的極力推薦下，覺得也應該去經驗享受一次。現在機會來了，廣告上這麼好的優惠條件，真的是千載難逢。我稱為這是「千禧年賣大包」，賣大包是廣東人的俗語，意謂大犠牲，大贈送，大虧本。

「大包」是十二月三十日晚在紐約機場報到，乘坐他們的包機直航起飛，三十一日抵達伊斯坦堡，入住希爾頓大酒店三晩，包括早餐，然後上船暢遊以弗所、羅杜士、米卡諾、奇力等島，十天後抵達雅典，同樣招待三晚在雅典希爾頓酒店，最後乘包機送大家回到紐約。

我們訂的房間是有特別服務的等級，每個人的優惠票價二千一百元美金。二千一百元！是難以想像的便宜，當年單是來回機票就近一千元，加上六天一流的酒店費用，船上十天幾乎等於免費了。

船公司賣大包是因為Y2K問題深入人心，很多人害怕未知之數，不敢坐飛機出門；但我們想，我們起飛時仍是一九九九年，除夕已經抵達土耳其，等再坐飛機已是十三天後的事，Y2K若真癱瘓交通，難題也應該被解決了，便與朋友一家快樂地踏上旅程。

除夕夜我們參加在希爾頓酒店舉行的盛大慶祝晩會，晚餐加上樂隊伴舞，節目單上還有包括肚皮舞表演，於是大家盛裝出席；但旅途疲憊加上時差，我們只能撐到歡迎千禧年到來後便退席。走出大廳時，看到肚皮舞團進入，與外子期待的表演失之交臂。

結果證明Y2K有聰明的專家們處理，沒有發生問題，而我們享受到遊船河的樂趣和方便，從此上癮。

只是二十一年來，無論是海遊、空遊、陸遊，再沒有碰過更好更大的超值「大包」，也許要再等下一個千禧年了。

紐約 郵輪 機場

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