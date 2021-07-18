大哥在一九四九年十七歲參軍，在世時曾多次對我講述過戰爭中的經歷，現在我以大哥的口吻，記下那些彷彿還飄著硝煙的回憶，希望以此文告慰在天堂的大哥孫文聆。

五○年代初，部隊在湘西，當時，四野總部號召我們扎根湘西、建設湘西，工作剛開始不久，朝鮮戰爭爆發了。一九五○年十月二十五日，中國人民志願軍赴朝作戰，部隊一九五一年一月從會同出發，經過安江，翻越雪峰山，過邵陽、湘鄉到達湘潭待命，部隊行軍路過小鎮安江時，許多的百姓在路邊架灶烙餅送給戰士；在人群中，我媽突然出現，她說等了整整半天，終於見到兒子。她熱淚盈眶地叫了我一聲乳名，我回頭答應一聲，腳步沒停，跟著大部隊前行了。

部隊在湘潭休整時，湖南省政府慰問我們戰士每人兩萬元（折合現在的二元）。那時每月的津貼費只夠買一塊肥皂、一包牙粉，一下子有了兩萬元，我高興得不得了，立即傾兩萬元買了一支仿派克式的金筆。但是這支筆質量太差，要使力甩動幾下才出水，我說它是一支名副其實的「甩水鋼筆」。

有次部隊包餃子，一個南方戰士不喜歡吃麵食，勉強嘗一嘗吧，結果一嘗就嘗了四十多個，腰都彎不下了，還連連搖頭說：「餃子不好吃，吃了脹肚子。」當時我們北方戰士真嚇到了；部隊的餃子一個相當於市面上的兩個，吃四十多個餃子怎能不脹呢？

在湘潭休整了一個月，一九五一年三月初，我們乘火車北上。我是從北方到南方的，坐過火車；但從湘西山溝裡出來的農民戰士，看到行進中的火車驚訝不已，大呼：「快來看城裡的小洋房搬家了。」弄得大家忍俊不禁地哈哈大笑。

火車到達遼寧省寬甸縣長甸河口，與朝鮮僅一江之隔，這裡的氣溫已經零下了，路上到處是身著棉軍裝的官兵，他們是從朝鮮回來的。大路邊排列著從朝鮮戰場上繳獲的美國 自行火砲，天空還不時飛過志願軍的噴氣式戰機；有時戰機呼嘯著從低空掠過，嘯聲震人心弦。臨近戰火的硝煙已經愈來愈濃厚，空氣也顯得十分緊張。

我們從湘西奉命抗美援朝，帶著一路的興奮，一路的緊張，坐火車到鴨綠江畔，正值傍晚時分，寒風刺骨、寂靜無聲，只有暗灰色的天際露出微弱的光線。我們的隊伍悄悄踏上鴨綠江長長的浮橋，過了浮橋，就踏上朝鮮的土地，一步步拉開與祖國的距離。

我們剛入朝時，局勢緊張起來，在長甸整裝待發時，從前線回來的戰士們說：「晚上行軍不要說話，說話會被敵機收聽到。」「抽菸要小心，火光會被敵駕駛員發現。」一旦暴露目標，就會遭到敵機的轟炸及機槍掃射，更有朝鮮兵風趣地說：「當心敵機飛得很低，駕駛員一伸手就把我們頭上的偽裝圈摘走了。」我們隊伍中也有老兵，知道這是「朝鮮老兵」在同我們開玩笑，消除緊張氛圍。但由於我們對現代科技、現代武器裝備認識模糊，只能將信將疑，以訛傳訛了。

踏上了朝鮮的土地，一路經過朔州、新安州等城鎮，均是一片廢墟，僅有一、二十戶人家的小村落也被狂轟濫炸成一片瓦礫；村裡青壯年都上前線，所見都是老弱婦孺。

冬天行軍辛苦，每個人背的槍枝彈藥、手榴彈、構築工事的鐵鍬或鐵鎬，加上被服糧食等，大約五十來斤。傍晚出發至次日凌晨五時左右宿營，一夜要走十來個小時，九十公里左右。我們入朝時，北方的三月還是很冷的，走起來卻汗流浹背，每次休息下來，渾身冷颼颼的，一走起來又是一身汗。到後半夜真是人睏馬乏，常常是不自覺地閉著眼睛，邊走邊打瞌睡，揺搖晃晃。

我容易肚子餓，行軍走到後半夜就餓得發慌、冒冷汗，大概是因為吃不慣高粱米，飯吃得少的緣故。幸好在長甸河口出發時，每人發了兩斤餅乾；我邊走邊吃，吃了餅乾水也喝得快，一壺水兩斤重一會兒就喝完。第二天行軍前，有些同志 為了輕裝把餅乾丟掉了，我撿了不少，把棉被的棉花扔掉，包上餅乾。可是到宿營地就慘了，睡覺時只好穿著棉衣棉褲大頭鞋，再把棉大衣壓在身上。

幸好年輕，走了兩天休息一天，司務長把白菜麵粉發到班裡，包了一頓餃子吃，美極了。第四天就到達了目的地順川，接受修軍用機場 的任務。

我們的第一任務就是在順川搶修飛機場，只需供米格戰機起落的簡易跑道，傍山再挖一些「機窩」即可。修機場時，美國每夜都派飛機來騷擾，放照明彈，臨空拍照。這時負責保衛機場施工的蘇聯高射砲兵就向敵機射擊；我們在照明彈的光照下，還有飛機為我們拍照，有蘇聯高射砲為我們助興，倒也熱鬧。有的同志還仰首向空大聲呼喊，問美國飛機什麼時候給我們送照片來。

大約半月之後，飛機場跑道已具雛形，「機窩」也挖出來了；正在高興之際，突然一天中午，空中響起沉重的轟鳴聲，不一會兒高空中就飛來九架轟炸機，呈三品字隊形，六架戰鬥機護航，從我們的頭頂飛過。

我們都以為是到遠方執行轟炸任務的，誰料飛機突然折返，飛到機場上空，炸彈呼嘯著傾洩而下，機場一片爆炸聲，震得地動山搖。炸彈中有很多定時炸彈，有隔幾十分鐘的，有隔幾小時的，還有一、兩天後才爆炸的，給排除定時炸彈造成一定的難度。施工也受到很大的影響。一九五二年五月，由於種種原因，神祕的第六戰役引而不發，兩軍處於暫時的對峙狀態，我軍便改為持久的坑道防役。不久，我們又回到西海岸防守。