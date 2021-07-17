只見補鑊師傅用碎木柴點火，放置鴻基煤，然後拉起風箱。風鼔動下焦炭燃燒，竄起藍色火焰，鉗窩在焦炭的高溫 作用下不久便燒得通紅，十分多鐘後，裡面的碎鑄鐵即融為鐵水。這時補鑊師傅會用一隻耐高溫的勺子從爐中掏出幾滴鐵水，放在戴厚手套外加一塊厚石棉的手掌上，瞄準窟窿將鐵水放置中間，然後迅速放下，拿長勺和另一隻手合掌緊貼鐵鑊，用力壓下，讓鐵水凝固，最後將鑊面輕輕打磨平滑，便大功告成。

過街補鑊，有拉風箱抽風、高溫通紅的鐵水、雙手合十掌壓鐵水等具震撼性的場面，彷如見識了鑄造廠的流程，每次都會吸引一大群如我一般年紀的少年圍觀。

其五：「煽雞！」（閹雞）

可能是過街閹雞者覺得此事太殘酷，不應過於張揚，煽雞者過街叫喊時，往往並不大聲。煽雞者的行頭也沒有補鑊、箍盆、磨鉸剪剷刀者大陣仗，只是肩掛一個布包，手持一支裝有網袋的竹竿，簡單利索得很。

當時社會三鳥供應緊缺，大多市民自家飼養家禽解決肉食有關。每年一般家庭會孵養一窩小雞，養大後把雞項留下生蛋，生雞就閹成「煽雞」，待年節到來用作拜神後全家享用，過街「閹雞」這個行當於是岀現。

當時街坊們養雞基本都是放養，這就要由雞主帶領閹雞者在街上尋找閹割目標。發現目標後，閹雞者輕輕靠近目標，出其不意揮動竹竿，將雞網住。逮住生雞後，閹雞者即熟練的將兩隻雞翼繞在一起，用一隻腳踩住，然後在雞的下腹扯下幾手毛，再從袋中取出一把刮鬍子的鋼片刀，輕輕畫開小腹將雞卵取出，雞卵歸閹雞者所有。

整個過程驚險刺激，甚至有點殘酷。最後，被閹的雞由閹雞者將開始時扯下的雞毛捂上傷口，重回雞的隊伍；見牠不再慘叫、開始覓食，我緊張的心才得以舒展。

其六：「飛髮！」（理髮）

廣州話「飛髮」就是「理髮」，即北方人說的「剃頭」。過街的飛髮佬，只拎個手提小方袋，或者類似書包的掛包。飛髮佬叫喊聲一般不張揚，叫法因人而異；有的聲音雄壯，有的文弱，有的短促，有的聲長。有的「飛」字拉長，「髮」字短促，有的相反。

哪一家有人需要服務，飛髮佬即從袋中取出一塊圍裙幫顧客圍上，然後取出推剪、頭髮剪、梳、剃刀、條形磨剃刀皮條，輪翻使用。看飛髮或者自己當顧客，最驚險的是用剃刀刮臉時。只見飛髮佬拿出彎形剃刀，在懸掛的皮革或帆布條上來回磨礪，發出「沙沙」聲，既痛快又令人心寒。

然後在顧客臉上塗上一層鹼，將鋒利的剃刀移至顧客的臉部、下巴或鬢角，「颯颯颯」刮起來。每當此刻，顧客都會頸梗梗，眼定定，不敢輕舉妄動。廣州有句俗話「驚險過剃頭」大約說的就是這個狀況。

除了上述若干過街叫買聲，還有叫賣棉花糖、爆肥子米等行當，五花八門。舊時街巷叫賣不過是解決了生活中的小問題；然而用現在的眼光看，則是充分利用資源，避免環境汙染，是很環保的行為。

➤➤➤叫賣聲拉客（上）