《老照片說故事》憶老同事賈大駿

賈永婕和父親賈大駿早年的合照。

台灣 藝人賈永婕三天內向演藝界及友人募得台幣八千九百萬元，購買三百三十台高流量氧氣鼻導管（HFNC）捐給需要的醫院，成為台灣、甚至海外華人圈內的一大新聞。日前我還在LINE上收到一位朋友寄來一張賈永婕和她父親早年的合照。

我從未看過賈永婕演的戲，也未看過她主持的節目，但我在她還是個嬰兒時就見過她，更抱過她。這是因為我和她的父親賈大駿在國防部 時是同事的關係。

民國六十四、六十五年（西元一九七五、七十六年）間，我服務於國防部禮賓處。國防部是個跨軍種的大衙門，陸海空三軍的人都有，我是空軍，賈大駿是海軍。我進禮賓處時，賈大駿已在處裡任職了，我的辦公桌和他毗鄰而坐。禮賓處人不多，總共不超過十個人，在業務相互協調上非常方便，閒時聊聊天也非常輕鬆自在。

當時我們好幾人都有年幼的子女，所以養育子女也常成為我們談論和交換經驗的話題。賈大駿的女兒那時大概才一歲，也知道名字為賈永婕。我還特別問賈大駿是哪個字，是不是「潔」，他卻說不知為什麼太太要用這個「婕」字，因為常被人誤認為「捷」。

禮賓處的主要業務之一是接待友邦高階軍官，並擔任來訪者的隨護軍官兼翻譯，另一業務為與各國駐華（台灣）使領館聯繫，所以在禮賓處工作者都必須要有外語專長。賈大駿畢業於海軍官校五十七年班，軍官外語學校法文班，因此他除了諳英語，還精通法文。賈大駿英俊挺拔，器宇非凡，工作也極為認真，加上言談詼諧，平易近人，在禮賓處與大家相處非常融洽。

禮賓處同仁及眷屬在周末或假期也常有聚會，我就是那時見到他的夫人和賈永婕的。賈太太身材修長，儀態端莊，是個不折不扣的大美女，顏值不下於當時任何一位電影明星。賈永婕當時還被抱在手上，但小小的她，似乎就能讓人感覺到長大後必定是個美人胚子。果然，她得自父母的遺傳，成了身高一七五公分的模特兒和知名女星。

不久我退役了，賈大駿仍在禮賓處。又過了不久我來美國 ，但還和禮賓處的同仁們保持通信和電話聯繫。大概是一九八六或一九八七年，有一天我突然接到賈大駿的電話，他是在美國打的，而且就在洛杉磯；他告訴我他已退休，現為中華商業總會工作，這次是因公隨團體來美，正在機場轉機。行程太過匆忙，因此我未能和他見面。

一九八九年我回台，禮賓處同仁設宴款待我，他又恰因那天不在台北而未能參加，又失去了和他見面的機會。二○一三年的一天，在報上突見他因心臟病驟逝的消息，太使我感到意外了。

賈大駿過世時才七十歲，以現在的醫藥先進程度和人們平均壽命來看，是走得太早了點。但值得安慰的是，他是在沒有任何痛苦的情形下走的。他有一個這麼出色、這麼有愛心的女兒，泉下有知，也該感欣慰了。