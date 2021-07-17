在一九六○年以前，中國 民眾到市場購物或到街邊燒臘檔買燒烤雞鴨，都是用又長又韌的鹹水草（簡稱水草）捆紮；在塑料繩和塑料袋未投入市場前，數百年來，曬乾的水草就是市場最常用的綁紮用繩。

南方水網地帶的鄉民，在河涌收割水草後把它曬乾，其韌度比麻繩還強，不易折斷。當年在市場或副食品商店，不管是魚檔、肉檔還是蔬菜攤，都存放成大捆乾水草；也有的攤檔喜歡把它浸濕才用，柔軟性較好。

肉販把豬肉切成長條，用一條水草在肉塊中央捆紮起來交給顧客；賣魚的用兩條水草從魚腮處穿入，經魚嘴穿出，打一個活結，讓客人提著活魚，仍可以繼續在市場選購。若買十斤青菜，無法用水草捆紮時，就改用粗大的河乾草或稻草繩綁。

至於買水果、燒臘、糖果餅乾又怎麼包裝？在維尼綸（一種合成纖維）網袋問世前，燒臘、糖果、餅乾先用紙袋包裝，然後用水草紮好，可以提著走；至於買水果時，大家都帶個布袋去裝。自從維尼綸問世，可以用各式網袋裝食物，有人為了省錢，從河涌拾取漁民遺棄的漁網線，自己編織網袋，再用一條殘舊的電線空心膠管穿在袋口作提把，也很好用。買燒臘、糖果餅食，則用一張內面塗蠟的紙張，捲成筒狀或摺成三角形袋來裝，再用一條水草固定。

其實水草用途廣泛，除了用來綁雞鴨魚肉、蔬菜外，糧店也用來紮米袋，雜貨店用它捆菜乾、魷魚、鹹魚等食物；藥鋪也用它捆綁藥材，甚至銀行也曾用水草把一疊疊鈔票紮好存放。內子為節省開支，把綁紮肉菜的水草留下，清潔過後端午節 用來包粽子，循環利用相當環保；還有的家庭用水草編綴草席、草帽等廉價用品。

自一九八○年代初改革開放後，廣州市肉菜市場開始用紅色塑料繩或塑料袋取代水草綁魚肉蔬菜等食品。此後，在市場或離貨鋪櫃台上，檔主把一大卷紅色塑料繩掛在櫃台，還有一疊紅色塑料袋備用。

說實話，塑料繩質地比水草更柔軟，韌性和承受力更佳，家庭主婦們還懂得循環使用，有人還連成長繩綁在陽台晾衣服。從此以後，在市場用了數百年的水草逐漸被人們遺忘，退出陣地。

與塑料繩面世的同時，各種顏色鮮艶的塑料袋或印有店名的專用袋也進入市場，達到良好廣告效果。例如我當年到南方大廈、白雲賓館、友誼商店、白天鵝賓館等大型商場購物，都用印刷精美的塑料袋包裝貨物，廣告作用不小，吸引許多顧客去購物。

提到塑料袋，人們也不會忘記在一九七○年代末，中國經濟落後；當時很多廣州居民非常羨慕有港澳關係的人，因為他們經常收到外匯和由港澳帶入的各種物品，這些有港澳關係的居民比本地人富裕，被起了一個「南風窗」的稱號。

我也沾了擦邊球的光，堂姑自香港 回來探望，帶回些許禮品；這些禮品是用各種顏色塑料編織的方格塑料袋裝著，袋子上印有「華潤公司」。有港澳關係的居民外出購物時，拿著一個印有香港「惠康公司」或「百佳公司」的塑膠袋，可是特殊身分的象徵，很引人注意的。

當塑料袋大量進入市場後，有些商家為配合顧客貪多的心理，任由顧客自取塑料袋，大家也不再像以前那樣愛惜或循環使用，隨處丟棄；特別逢年過節，被丟棄的塑料袋更是翻倍，這些塑料袋不易降解，久而久之，造成嚴重的環境污染。

許多國家都限制塑料袋，但由於習慣性，難以全面實施。有人建議，顧客外出購物自備環保袋，到小吃店也可以自備容器裝食物，或打包剩餘食物，既環保又節省開支，一舉兩得。