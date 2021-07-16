我出生在四川的小城宜賓，目睹宜賓城區中醫醫療體制，在一九五〇年代的變化。

小時候宜賓的中醫師有坐堂醫，在中藥鋪面行醫，方便求醫的病人和藥鋪賣藥，也有在自己住宅掛牌行醫的大夫。我家住清華街，是大觀樓向北街道，街口有位彭大夫自宅行醫；一九五三年大觀樓修整，盤道拓寬，彭大夫的住宅要拆掉，到我所住的大院租房，仍在大院門口掛著行醫牌匾「中醫彭純嘏」，孩童因而認識稀少的「嘏」字。

我的奶奶求醫，常帶著孩子到北門外陳銘德大夫家求診，陳大夫後來也是宜賓城的名醫。一九六三年我考上了西安交通大學，傳說南方人到北方會水土不服，還請陳銘德大夫給開預防水土不服的藥方。其實一九六三年，四川人剛掙扎出三年大饑荒的餘威，到西安能不挨餓了，哪有啥「水土不服」。

四〇年代宜賓一位中醫師羅清泉，求醫者甚眾多；羅大夫在清華街西側一家茶館後堂開診行醫，還帶著一位徒弟許紹康，許醫生坐在羅大夫寬大診案的對側。羅大夫對每一位求診者把脈以後，理著八字鬍鬚，逐一說出藥名，許醫生就記錄成為處方；然後，把處方箋呈交羅大夫審閱，間或作局部修改調整，然後把藥方交給求診人。

每日到羅大夫處求診人很多，需要排隊等候，茶館後堂成為「熱鬧地」，羅大夫不嫌人多嘈雜。

大概是一九五五年，宜賓市區的中醫師奉命合作化；在宜賓中山街開張了一家「宜賓市第七聯合診所」，當街有兩間寬大的門面，靠東一間是聯合診所的大堂，堂裡進深方向是兩列大夫的診案。掛號桌在剛進門的左手邊，掛號給竹牌子憑證。

羅清泉大夫在左手邊第一診席，仍然是許紹康醫生記錄處方，之後許紹康醫生出師了，也在第七聯合診所掛牌行醫；一些市民掛不上羅清泉大夫的號，就轉掛許紹康大夫的號，逐漸許大夫的號也成了熱門。

一九六○年，羅大夫調到宜賓市立醫院門診，也由一位年輕的徒弟筆錄處方。那年我的父親嚴重浮腫，幾番腫脹、消減、再腫……也向羅大夫求醫。當時，醫院限定羅大夫每日診病的人數，超限後不給掛號。羅大夫查驗父親的小腿腫脹情況，表示不掛號也給父親診病，但是要等正式掛號的病友都看完後再診。

我至今仍對羅清泉大夫仁醫濟世的醫德醫風感念至深，後來在外地看到一九八○年代出版的「宜賓市志」，在地方名人一節裡，讀到了羅清泉大夫，良醫，名留青史。

第七聯合診所的地盤，是一位中醫外科大夫敖漢青的醫館，診所使用敖大夫的家宅；在診療廳掛號處對側，是通向隔壁西診室的門，西室是敖大夫外科換藥包紮的處所。在中山街第七診所的街對側，還有宜賓城骨科大夫賈春源的醫館；合作化運動裡，賈春源大夫到走馬街的診所上班。

馬掌街聯合診所一位老大夫胡濟舟，也是奶奶讚好的大夫，胡大夫讓幼年的我深刻記憶。他用鋼筆寫處方，是行楷字體，而不是其他大夫的草書字體，所以胡大夫的處方箋，僅是小學生的我也能識讀。

在一九五七年春季，宜賓城曾有流感 ，我們哥倆都服用過胡大夫的方藥。那時，幼妹才兩歲，胡大夫診幼妹不在手腕把脈，而是捧著幼妹的小手，用拇指在小手的虎口區輕柔地摸查。