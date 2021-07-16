當今互聯網時代，人們點選一下電腦或手機 ，幾乎就能解決生活中所有的問題；而上世紀五○、六○年代資訊不暢，社會生產力水平不高，但當時也有當時的辦法，許多日常生活服務，由流動人士或有手藝的人穿街過巷，直接來到家門口，也是方便至極。他們憑一張嘴沿街叫賣，靠手藝解決問題，一樣有聲有色，在此且憑記憶用筆錄下若干。

其一：「收買爛銅爛鐵，收買舊書紙舊報紙，收買爛銻煲紙皮箱」「收買爛玻璃爛酒樽，收買爛膠鞋爛皮鞋」「爛一爛都買！（再破爛的東西都收購）」

挑著一對籮筐、廣州街坊稱之為「收買佬」的廢品收購者，叫聲三天兩頭就會出現一次；叫買聲因人不同，但有一個共同的特點，是聲音都抑揚頓挫，十分有聽頭。特別是每次「嗌」（「嗌」為廣州話，大聲喊的意思）到「爛一爛都買」的「爛」及「一爛」之間，會用誇張的聲調拉長伴滑音，強調「爛」到極致都歡迎。

這種叫買聲很有效，往往會吸引眾街坊將各種破爛拎出來，交給收購者。街坊們也會講一下價錢，但並不指望能賣多少錢，我們這些小孩則喜歡看熱鬧，看收買佬的表現，聽收買佬的叫聲。幾十年過去，回憶起當年的聲音，仍然頗有親切感。

其二：「磨鉸剪剷刀！」「剷刀磨鉸剪！」

「鉸剪」是剪刀，「刀」即菜刀，這也是在我所居住街道經常出現的上門服務。來者一般挑著一張前腳矮後腳高的八字形長木凳，配有磨刀石、合金鋼剷刀等「架撐」（廣州話即工具）；一有生意，磨刀人放下工作凳，擺好架勢。先用高碳鋼鏟刀鏟薄刀剪，然後用砂輪打磨，過程常火星 迸發。

最後把刀剪放在磨刀石加水研磨，做最後的精加工。全部完成後，磨刀人會用手在刀刃上橫揩一下，聽到有清脆沙沙聲即表明大功告成。當年要買一把菜刀或剪刀也是家庭的一筆開支，不會輕易換掉，非等到實在不能用了才會丟棄。

作為小孩，我們最興奮的是看到用砂輪打磨菜刀時，砂輪飛轉、火花四濺、鏘鏘作響的場景，以及磨刀人戴著眼鏡直視火花，完全無懼的樣子。

其三：「箍盆！」「箍---盆！」

比起磨刀人，箍盆者的「架撐」要少好多。肩上掛張方形矮木凳，一些繞成圈的竹青篾條、備用鐵線及木工工具，還有若干桐油灰。當年化學工業不發達，塑料製品十分稀有，家庭所用洗臉洗腳洗衫等盛水器皿，都是用豎板及底板拼製的木盆；天氣乾燥或使用不小心，木盆就會漏水，箍盆者便是挽救木盆的救星。

箍盆一般用竹青篾條纏繞盆腰拉緊，然後桐油灰抹縫加強保障，完成後，箍盆師傅會在盆裡倒入清水，試試是否漏水。這項工作講技術，側板及底板必須接合得恰到好處，否則極易漏水。

廣州民間及行中流傳「老虎都唔怕（不怕），最怕漏」的說法，可見治漏之難。兒時覺得此類活計頗神奇，很佩服箍盆者的手藝；記憶特別深的還有他的叫聲，往往第一聲嗌「箍盆」短促有力，如用文字記錄宜用感嘆號；第二次「箍」字和「盆」字之間，「箍」字故意拉長，「盆」字短促收尾，鏗鏘有力，妙不可言。

其四：「補鑊！」

「補鑊」不是指事情處理不好去做補救，而是家中炒菜的鐵鑊用壞了或使用不當穿孔，要補窟窿才可以繼續使用。當年民間所用的炒鑊多半用鑄鐵製成，使用時間一長，鑄鐵層層脫落，愈用愈薄，以致穿孔不能用。

當年一般家庭並不富裕，買一個鐵鑊開支雖然不算太大，但補一下能再用，就不會花錢去買新的，雖然補後的鑊不那麼好用。

這項工作難度較高。補鑊師傅所挑的擔子，一頭是手拉風箱及爐子，一頭是鴻基煤、小板凳及其他材料、工具。一有生意，補鑊師傅即會放下擔子點火生爐子；與我們家庭生爐子不同，他們用手拉風箱增加供氧，因為補鑊要用燃點高的鴻基煤和耐高溫 的小型鉗鍋。

➤➤➤叫賣聲拉客（下）