《老照片說故事》清華園憶舊

作者兒子與外甥在清華園工字廳門前的合影。

上個世紀九○年代，我曾在清華大學科學研究技術處（簡稱科研處）工作過幾年。科研處當時在清華園裡辦公；清華園又稱工字廳，據說因其前、後兩大殿中間以短廊相接，俯視恰似一工字，故得名工字廳。

工字廳左右對稱，極其工整；進入大門，與門洞相連，東西各有一溜南房，西邊就是科研處的辦公室。出門洞，下石階，一條東西向水泥小道向兩邊沿伸，左右各有一圓形門洞，穿過門洞各皆有一處院落，是校機關各部門的辦公地點。

迎面則是一座方正的院落，中央是一道筆直寬敞小道，兩邊是修剪整齊的灌木叢，小道盡處幾級石階，登石階入穿堂，兩邊對稱的就是著名的清華園東廳和西廳。

我最熟悉的當屬東廳，因為科研處每周六的政治學習總是在東廳。東廳東西長，南北窄，中間擺放一張長形木桌，四周圍著一圈厚重的雕花木椅；記得第一次走進東廳時，有一種很莊重，甚至是沉重的感覺。東廳平日無人辦公，只有開會時才使用，所以裡面的空氣有些渾濁、沉悶，塵土裡夾雜腐朽的霉味，科長告訴我這是木頭老了的味道。據說東廳裡的花草植物是無論如何也養不活的，多健壯的植物搬進來，過不了多久便奄奄一息。

每回坐在木椅上，便有穿越的感覺；同事們調笑著猜測，這張椅子哪個王子曾經坐過，對面的椅子上又曾經坐著誰？

彼時的清華園沒有門衛，能隨便進出，只是每天皆匆匆走過，那些雕欄畫棟、曲折迴廊，習以為常，從來未曾留意。如果知道有一天會離開清華園，遠赴異鄉，一定會把工字廳裡的迴廊石階、東廳裡的木桌及每一把雕花椅子、古舊窗台，都拍下來留作紀念。

九○年代中期的一年春節，姊姊帶著外甥到訪北京 ，和我們一起過年。正值寒假，校園裡幽靜安寧，每天午後漫步清華園；那時外甥八歲，兒子兩歲，在工字廳門前留下這張合影；而我在清華園工作數年，卻從未留下過一張照片。

睹照片而憶舊，想起清華園，想起東廳，也想起了那些過往歲月裡的人和事；才發現那些曾經所謂的來日方長，都成為日後一個個後會無期。