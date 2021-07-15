太太喜歡種花，前後園子種了不少的花。近幾年突然出現一個新的煩惱，小區內一片窪地裡有一群鹿，這幾年小鹿長大了，不知是窪地內植物不夠了還是鹿嘴刁了，我家園子的花剛長出花苞，第二天一早就全被鹿啃光了。我們去家得寶買驅鹿劑噴灑在花叢中，但牠們照吃不誤。我想起以前在鄉下勞動時看到農民藥死老鼠，想在網上搜索能藥死鹿的藥，剛進入谷歌搜索大吃一驚，在美國 是不允許藥殺鹿的，我們維州還規定藥殺鹿是入刑的。

從與鹿爭花，發現美國對動植物，尤其是野生動植物都有嚴格的法律保護，讓我聯想起大陸一些關於野生魚類的故事。

上海人都喜歡食魚，最有名的長江三魚是鰣魚、刀魚和鮰魚。鰣魚是其中最名貴，小時候去菜場買鰣魚都是切段賣的，因為很少人家能買得起整條鰣魚。回家清蒸時，連魚鱗也捨不得刮去，說是魚鱗下面有油脂；吃魚時先剝下魚鱗，還要吮一下，魚的鮮美程度是無法用言語形容的。改革開放的初期，大飯店內還偶有供應，菜場內已難覓其蹤影，至上世紀九○年代已徹底絕跡了。

還有刀魚，形狀如把刀，尖尖的尾巴如刀尖，削瘦的魚腹似刀刃，閃閃的魚鱗像刀光。刀魚肉薄又多細刺，有些人對牠又愛又恨，饞它的鮮美，又怕刺鯁喉嚨。

刀魚肉嫩如腐，我吃時先一吮，再一嘬，讓刺和肉分開，接著慢慢吃肉吐刺。慢，不僅是防止魚刺鯁喉嚨，更重要是讓牠的美味在嘴裡多駐留一些時間。

每每吃刀魚我便會想起母親的話，「會吃魚的小孩聰明」。所以年輕時吃刀魚，除了口感覺到的美味，還有心裡的一絲甜蜜。小時候吃過三指寬的刀魚，二十世紀初回上海，還有朋友請我去崇明吃過二次，魚都是一指或一指半寬的，二指已不見了。菜場中刀魚更是奇貨可居了，藏在泡沫冷藏箱內，只示熟客。

因喜食刀魚，有一年春天，刀魚上市季節，我去了上海福州路上，以刀魚麵聞名的老半齋飯店。店裡的刀魚麵一碗三十六元人民幣，當時一碗陽春麵八元，我想這也不算貴呀，來一碗吧。麵送上來了，我將麵從碗裡撈起又放下，再撈起來，仍不見任何刀魚的蹤跡，更別說我原來擔心會混入麵中的魚刺了。

我招來了服務員，問他是怎麼一回事。服務員用不屑的眼神看著我說，三十六元就想吃刀魚了？要吃刀魚，得上二樓，三百六十元一碗。「那為什麼你們牌子上寫刀魚麵呢？」他說那是用蒸刀魚鍋內的水煮麵，和平時的陽春麵不一樣。我真有點生氣了，這不是新疆 阿凡提民間故事中「聞餅香、聽錢聲」的欺詐嗎？我沒有和服務員爭論，為了一碗麵，不值得；當然也沒有去樓上吃三百六十元的麵，怕第二次上當。後來我看到報上報導政府批評那家店弄虛作假，要其整頓。

鮰魚原來在上海人心目中也是特產，春天去吳淞口吃紅燒鮰魚也算是一檔節目。我在菜場裡買過鮰魚，但口味大不如前，一問才明白，現在所有的鮰魚都是人工飼養的。

喜歡食魚的我，眼看長江三鮮愈來愈少，野生的幾乎絕跡，曾寫過一封信致上海市長，希望他能採取措施養生，禁捕這些珍貴魚類，但未收到回覆。今年二月，報載中國 中央政府宣布長江沿線所有水域自二○二一年三月一日起實行十年禁捕，長江裡珍貴魚類有救了。